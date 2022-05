“Vieja, pero linda”: aún no inicia La Casa de los Famosos 2 y Niurka ya está peleando con Laura Bozzo

Bozzo asegura que le ganó en rating a Niurka hace años (Fotos: CUARTOSCURO Ig @niurka.oficial)

Luego del éxito que en 2021 obtuvo el programa La casa de los famosos, reality show de Telemundo que presenta una dinámica similar a la que mostró años atrás Big Brother VIP, la televisora estadounidense ya se alista para el estreno de la segunda temporada en la que 17 personalidades de la farándula convivirán en un inmueble para disputarse el premio de 200 mil dólares.

Figuras como Luis “Potro” Caballero, Ivonne Montero, Nacho Casano, Natalia Alcocer, Brenda Zambrano, Salvado Zerboni, Juan Vidal, Mayeli Alonso y Rafael Nieves entrarán a la dinámica del reality show, pero han sido dos “destapadas” concursantes quienes prometen dar polémica, espectáculo y situaciones escandalosas, se trata de Niurka Marcos y Laura Bozzo.

La peruana y la cubana cuentan ya con un historial de enemistad y en el pasado se han enfrascado en dimes y diretes, por lo que esta vez prometen dar mucho de qué hablar. A poco menos de una semana del estreno del programa, la polémica ya inició, pues ambas famosas se han lanzado duros comentarios.

Laura Bozzo está lista para el reality que la mantendrá aislada por varias semanas (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Primero, Laura Bozzo se le fue con todo a la llamada “mujer escándalo”, quien a su estilo le respondió y le hizo saber que no dejará que ningún participante se meta con ella. Fue durante en una transmisión en vivo de la cadena televisora, donde Bozzo le recordó a la cubana que, pese a lo que tenga que decir de ella, es tan exitosa y querida por el público que pudo “sacarla” de la programación de TV Azteca hace años, cuando ambas presentaron sus programas.

“La señorita Laura” le mandó un mensaje a Niurka y se burló de la manera en que la vedette se ha referido a ella: “Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible... esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”.

Y es que la actual conductora de Que pase Laura, considera que Niurka la aborrece desde que la pusieron a competir con ella en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, donde asegura que “la aplastó” de manera contundente con la audiencia en su programa.

Rocío Sánchez Azuara y Bozzo actualmente compiten con diferentes talk shows en distintas televisoras (Foto: @rocio_sazuara, @laurabozzo_of/Instagram)

Sin embargo, la cantante de La emperadora explicó que no suspendieron su programa por Bozzo, sino que porque su contrato era sólo por 30 programas, y después ya no quiso renovarlo porque otra conductora preparaba su emisión, de corte similiar.

“Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ¡fea! Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado, yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nadamás, y ya después no se firmó más, no porque yo no quisiera, sino porque Rocío Sánchez merecía el respeto a su talk show de tantos años de prestigio y de experiencia, y no puede haber dos talk shows en una misma empresa “, expresó en otro live de Telemundo con el periodista Rodner Figueroa.

“Le dije fea, que es muy diferente, porque no le puedo decir vieja porque estaría mordiéndome la lengua, porque yo también soy vieja de 54 años, la diferencia es que yo soy una vieja linda, y ella es una vieja fea, con alevosía y ventaja”.

La cubana se dijo "linda", comparada con Bozzo (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Por su parte Bozzo, quien recientemente regresó a la televisión mexicana con un nuevo programa en Imagen Televisión, aseguró que no necesita prepararse para estar siendo grabada las 24 horas del día, pero sobre todo para convivir con otras celebridades, con las que pueda llegar a tener muchos roces, por lo que mencionó que ellos deben ser los que tienen que estar con mucho cuidado ya que “nadie se mete con ella” y va a dar la cara por todos sus fans.

“Que se preparen ustedes, que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores. A la primera que me quieran decir ahí van a terminar mira (hace señas de cerrar la boca), esa boquita no se calla nada. Prepárense porque yo entro a arrasar porque yo tengo dos orejeras y yo voy directo, o sea que yo no me tengo que preparar, es más que se preparen porque ya llegué”, advirtió en una entrevista para el programa La mesa caliente.

SEGUIR LEYENDO: