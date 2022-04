Laura Bozzo lanzó advertencia a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2: “Conmigo no se mete nadie”

Laura Bozzo está lista para el reality (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su segunda edición y la reciente confirmación de Telemundo sobre sus primeras grandes estrellas confirmadas, Laura Bozzo lanzó una advertencia a las otras celebridades que estarán en la nueva entrega que iniciará transmisiones el próximo martes 10 de mayo .

La polémica conductora que recientemente regresó a la televisión mexicana con un nuevo talk show para Imagen Televisión, aseguró que no necesita prepararse para estar siendo grabada las 24 horas del día, pero sobre todo para convivir con otras grandes celebridades, con las que pueda llegar a tener muchos roces, por lo que mencionó que ellos deben ser los que tienen que estar con mucho cuidado ya que “nadie se mete con ella” y va a dar la cara por todos sus fans.

“Que se preparen ustedes, que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores. A la primera que me quieran decir ahí van a terminar mira (hace señas de cerrar la boca), esa boquita no se calla nada. Prepárense porque yo entro a arrasar porque yo tengo dos orejeras y yo voy directo, o sea que yo no me tengo que preparar es más que se preparen porque ya llegué”, advirtió en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

Laura Bozzo no dudó en mencionar cuáles fueron los motivos por los que decidió entrar en el programa que hace unos meses ganó la ex Miss Universo, Alicia Machado, y que también marcó el gran regreso a dicho formato de la autodenominada reina de los realitys shows, Manelyk González. El cariño y compromiso que tiene la presentadora con sus fans que no la abandonaron durante su polémico escándalo meses atrás en México es de las más importantes.

“Se lo debo a mi público, porque el público me ha dado todo y si yo estoy sentada acá es por ellos y yo quiero que me conozcan en pijama, de repente entro soltera y salgo casada, que me vean en ropa sexy, voy a hacer desastres en esa casa pero quiero que mi público me conozca”, agregó.

La Señorita Laura aseguró que también quiere abrir una fundación, si gana el concurso, para poder ayudar a todas las personas de países latinoamericanos, incluyendo su natal Perú y su amado México, que han cruzado a Estados Unidos en busca del popular “sueño americano” y que se han quedado desprotegidos viviendo en condiciones deshumanas y precarias, por lo que tiene un gran compromiso social.

“En segundo lugar, quiero abrir una fundación para toda la gente o aquellas personas que durante tantos años estuvieron en Estados Unidos, los deportaron, llegaron acá y no tienen nada de comer. Yo quiero ayudar a esa gente porque sé que es un delito pero ellos buscaban el sueño americano”, mencionó.

La Casa de los Famosos 2

Telemundo confirmó el pasado 6 de abril a Niurka Marcos como la primera participante en el reality show, pero después se agregaron a cinco integrantes más, causando gran emoción en redes sociales, pues entre los nombres estaba el de Laura Bozzo y un enfrentamiento con la Mujer Escándalo o una nueva amistad entre ellas es de lo más esperado:

“Todos hablan de los chicos Shore, lo cual es increíble, pero de verdad que sabemos que ese encuentro entre Niurka y Bozzo es de lo que más queremos y esperamos”. “Si Niurka agarra a golpes a alguien siento que será con Brenda Zambrano o Laura Bozzo”. “De verdad que no están dudando nada en meter toda la carne al asador con esta temporada porque Niurka y Bozzo son de lo más controversial que tenemos en la televisión mexicana”, escribieron fans en Twitter.

