La Casa de los Famosos 2: todo sobre su gran estreno este Día de las madres

Brenda Zambrano y Juan Vidal son parte de la nueva temporada (Fotos: Instagram/@telemundorealities)

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su segunda edición y la reciente confirmación de Telemundo sobre sus primeras grandes estrellas, el tráiler oficial ha dejado ver las caras de todas celebridades que estarían en la nueva entrega que iniciará transmisiones este martes 10 de mayo, en el Día de las madres .

Mucho se rumora en redes sociales sobre los participantes, pero algunos nombres no solo resonaron en diversos medios de comunicación, sino incluso uno que otro despistado ha dejado entrever que estaría en el proyecto.

Ahora todos están confirmados, contando con 17 famosos que tendrán que convivir bajo el mismo techo aislados del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados en todo momento por un sinfín de cámaras. Niurka Marcos, Ivonne Montero, Brenda Zambrano, Laura Bozzo y Luis Caballero Potro se encuentran entre las celebridades que compartirán sus vidas las 24 horas del día con la esperanza de ganar el gran premio en efectivo de 200 mil dólares -un poco más de 4 millones de pesos mexicanos-.

La conductora quiere ganar el programa (Foto: Instagram/@telemundo)

Laura Bozzo lista para ganar

La polémica conductora que recientemente regresó a la televisión mexicana con un nuevo talk show para Imagen Televisión, aseguró que no necesita prepararse para estar siendo grabada las 24 horas del día, pero sobre todo para convivir con otras grandes celebridades, con las que pueda llegar a tener muchos roces, por lo que mencionó que ellos deben ser los que tienen que estar con mucho cuidado ya que “nadie se mete con ella” y va a dar la cara por todos sus fans.

“Que se preparen ustedes, que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores. A la primera que me quieran decir ahí van a terminar mira (hace señas de cerrar la boca), esa boquita no se calla nada. Prepárense porque yo entro a arrasar porque yo tengo dos orejeras y yo voy directo, o sea que yo no me tengo que preparar es más que se preparen porque ya llegué”, advirtió en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

Dos ex Acapulco Shore serán parte de la temporada (Fotos: Instagram/@brendazambranoc/@luis_acashore)

“Acapulco Shore” presente

Tal como ocurrió el año pasado con la entrada tardía de Manelyk González al programa que pese a estar en desventaja con otras celebridades como Gaby Spanic, Celia Lora o la misma ganadora Alicia Machado, la mexicana logró colarse al top 2, demostrando ser una chica reality sin importar el formato. Ahora los nombres de Brenda Zambrano y Luis Caballero Potro han sido confirmados para estar en la segunda temporada.

Sin aún haber entrado las controversias ya iniciaron con ambos participantes pues Mayeli Alonso, una de las participantes confirmadas ya inició con los dimes y diretes con Brenda Zambrano, ex integrante de Resistiré segunda temporada -en Acapulco Shore también entró en su emisión 2, siendo, tal vez, su número de la suerte para los realitys shows-. Por su parte, Potro ya ha dado declaraciones sobre Niurka Marcos y Laura Bozzo, por lo que la espera de que exista una gran pelea están puestas en él.

Fue la primera confirmada (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“La Mujer Escándalo” es la más esperada

Telemundo confirmó el pasado 6 de abril a Niurka Marcos como la primera participante en el reality show. La vedette se ha convertido en la más esperada por los amantes de los programas de telerrealidad, por lo que haciendo bien su trabajo ya comenzó su guerra contra la conductora peruana, por lo que su estreno posiblemente sea de lo más visto en la televisión, pues la controversia previa ya ha sido clave para su anticipado éxito.

El guapo actor está dentro (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

Otras celebridades

Toni Costa, Osvaldo Ríos, Ivonne Montero, Daniella Navarro, Natalia Alcocer, Nacho Casano, Salavador Zerboni, Juan Vidal, Rafael Nieves, Eduardo Rodríguez, Julia Gama y Lewis Mendoza son los otros talentos que podrán ser observados a partir de este martes 10 de mayo por las señales oficiales de Telemundo.

SEGUIR LEYENDO: