“Por su culpa el país está como está”: Pati Chapoy fue víctima de agresión verbal en un centro comercial de la Ciudad de México

Sin lugar a dudas, Pati Chapoy es una de las referentes cuando se habla del periodismo de espectáculos en México, pero recientemente, la famosa conductora de Ventaneando habría sufrido una agresión verbal mientras se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México.

Fue a través de la columna Ver, Oír y no callar de Ernesto Hernández, responsable de Relaciones Públicas de Ventaneando, donde se dieron a conocer los supuestos hechos que acontecieron hace un par de semanas.

De acuerdo con el también reportero, todo sucedió cuando él acompañó a Chapoy de compras en un centro comercial y posteriormente decidieron sentarse a tomar un café en una famosa tienda departamental.

No obstante, cuando estaban disfrutando del momento, una desconocida se acercó y comenzó a ofender a la presentadora de espectáculos.

“De pronto pasó una mujer y apenas la vio empezó a decirle en voz alta: ‘Ahí está esta mujer… por su culpa el país está como está'. La declaración me pareció absurda, fuera de lugar”, relató Ernesto.

El colaborador de Pati mencionó que después del incidente él quedó desconcertado y esperó que el mal rato terminara ahí, pero las cosas no se dieron de esa forma.

“Mientras más se acercaba a la puerta, gritaba y vociferaba más y más cosas, estaba fuera de sí, enardecida, enloquecida y entonces no pude contenerme más, me levanté de la mesa y me acerqué a ella tratando de conciliar el asunto”, dijo.

Según con la columna, Hernández le habría solicitado a la mujer que se calmara y le destacó que no tenía sentido lo que estaba diciendo, lo cual incrementó los ánimos de la presunta atacante.

Le dije “Cálmese, no viene al caso que se ponga así, no tiene sentido lo que está diciendo”, pero en medio de su locura en la que no entendía nada seguía gritando, tuve que levantarle la voz y vinieron varios “Chinga a tu madre” de su parte, fue entonces que molesto le respondí con lo mismo. Nos propinamos toda clase de insultos.

Ya para ese instante, la situación habría crecido a tal punto que varias personas externas ya estaban alrededor para ver qué sucedía e, incluso, Ernesto comentó que la familia de la mujer estaba muy desconcertada por su actitud.

“Por supuesto que su mayor coraje era que Pati nunca se acercó a ponerse al tú por tú con ella, es lo que hace una verdadera dama. Fue curiosos como en el otro lado de la moneda, dos señoras se acercaron a Pati y la invitaron a su mesa para resguardarla”, escribió el reportero.

Al final, los insultos continuaron y los elementos de seguridad del lugar intervinieron para calmar las cosas, pero Hernández dijo que los guardias lo habrían tratado como si fuera él fuera culpable.

“Faltó nada para que me pusiera una mano encima, lo que hubiera implicado una acusación formal de mi parte. Al final decidí darme la vuelta pues al parecer el asunto no tenía fin. Tengo el nombre y la identidad de esta persona, que no pienso revelar y mucho menos ponerla en evidencia”, señaló.

Cabe señalar que hasta el momento Pati Chapoy no se ha pronunciado al respecto sobre estos hechos.

