Tarántula, ojos de vaca y cucarachas: la excéntrica cena en “Soy Famoso ¡sácame de aquí!” de TV Azteca

Así fue el divertido momento (Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

Soy Famosos ¡sácame de aquí! resultó ser uno de los más grandes aciertos en TV Azteca dentro de los últimos años y no solo por el gran trabajo que realizó en su conducción Atala Sarmiento y Horacio Villalobos -dupla que promete darle el toque especial al resto de la temporada- si no por la innovadora propuesta que le trae al tipo de contenido que las televisoras en México realizan dentro de los realitys shows.

Lo que parecía tener una primer gala antes de enfrentarse a la selva, donde fueron retirados de todo privilegio, incluyendo la comida, terminó en un festín bastante particular, pues a sus participantes se les incluyó su primer reto que consistía en comer todo lo que les tocara como platillo, sin vomitarlo, escupirlo o esconderlo, para convertirse en ganadores y poder ser jefes de dos grupos: “Campamento bueno” y “Campamento malo”.

Hasta ahí todo parecería ser muy normal pero en eso comenzó la verdadera diversión - o ¿asco?- para los conductores y los televidentes pues eran platillos elaborados con una estética bastante peculiar, aunque su verdadero contenido superaba por mucho cualquier tipo de platillo de Halloween que se elabora a base de dulce. Tarántula rasurada en salsa de tomate verde, ojos de vaca en su sangre y cucarachas y sesos de vaca con insectos, son solo una parte de la excéntrica cena del reality.

Estos fueron algunos de los platillos (Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

La presentación se dio dentro de una lujosa mansión llena de decoraciones muy sofisticadas, albercas alumbradas y velas, pero el contenido de los platillos terminó por completo con el elenco de los famosos que se encontraban muy arreglados para lo que sería su primera aparición dentro del programa. Apio Quijano no podía creer que su platillo fuera dos ojos de vaca con su sangre, sin embargo el popular integrante de Kabah no dudó en intentar ganar, pese a la fama de ser una persona “bien de toda la vida” que tiene.

El popular payaso de Venga La Alegría, Oskarín, fue una de las grandes decepciones de la noche, pues no podía comer su platillo, que eran unos deliciosos canelones de intestino de caballo cocido, sin que inmediatamente intentara utilizar la cubeta de emergencia que los acompañaba en caso de no contener el vómito. La actriz Jessica Díaz tuvo otro alimento particular: Brocheta de pene de toro; aunque Villalobos bromeó con que le “gustaba mucho a las vacas”, ella simplemente no pudo comer más de la mitad.

Apio comió ojos de vaca con sangre (Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

Mariana Ávila, conocida por participar en telenovelas como Locura de Amor, Clase 406 y Clap, el lugar de tus sueños -melodrama protagonizado por Ari Borovoy con un grupo de mujeres-, pareciera tener el platillo más sencillo, omelet de huevos de pato con intestinos de pollo, sin embargo el público no sabía -pero la producción sí- que ella no come pollo en ninguna de sus presentaciones. Aun con eso se convirtió en la segunda ganadora de la noche, solo por detrás del diseñador de modas Héctor Terrones quien ganó al comer Pata de gallina en salsa de cerebro y gusanos.

Sobre los otros platillos como sesos de vaca con insectos como cucarachas y caldo de cabeza de gallina, usuarios en redes sociales no dudaron en comentar lo asqueroso pero divertido que había sido ver a esos famosos devorar los peculiares alimentos:

Estos fueron algunos de los platillos (Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

“No puedo creer que están comiendo una tarántula rasurada, está completa, ni en caldo como los chinos”. “Estaba cenando y de verdad me dio mucho asco, hasta deje de comer, pero no apague la tele, este reality está buenísimo”. “No sabía que necesitaba ver este programa hasta hoy, no me convencía nada los promos en televisión pero hoy que lo vi de verdad quedé atrapado con tanta porquería divertida ja,ja,ja”, escribieron en Twitter.

SEGUIR LEYENDO: