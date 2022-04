Conductores de Ventaneando dieron detalles de cómo serán sus funerales: “Quiero el ataúd más barato”

Los conductores hablaron sobre los preparativos para su muerte (Foto: Instagram/@moncastaneda)

El programa Ventaneando suele resaltar por el humor y elocuencia que tienen Pedro Sola, Pati Chapoy, Mónica Castañeda, Daniel Bisogno entre muchos otros que han formado parte a lo largo de los años.

En esta ocasión, la situación dentro de la emisión del jueves pasado se volvió un poco tétrica, ya que los presentadores comenzaron a hablar sobre los preparativos que han hecho o piensan hacer para el momento en el que mueran.

Todo comenzó al presentar unas declaraciones de José Eduardo Derbez, quién volvió a hablar de un ataúd que compró durante la pandemia por COVID-19 y que tiene en su casa.

“Hay que estar prevenidos, es lo máximo mi ataúd, bueno yo lo amo porque me gustan las cosas raras. No (he tenido relaciones íntimas adentro de él) porque está muy chiquito, pero voy a mandar a hacer uno más amplio”, comentó.

Mónica Castañeda deseó tener música alegre (Foto_ Juan Vicente Manrique / Infobae)

Fue por ello que los conductores no pudieron dejar de opinar sobre este hecho y ahondaron un poco sobre qué preparativos tienen cuando les llegue el momento.

“Hace bien (José Eduardo en tener un ataúd), yo también”, comenzó a decir Mónica Castañeda.

La conductora apuntó que era importante planear este tipo de cosas ya que así hasta uno mismo podía seleccionar todo lo que fuera de su preferencia.

“Es maravilloso, porque tú eliges como va a ser tu funeral”, continuó.

Ante esto, fue interrumpida por Pedro Sola, quien señaló estar de acuerdo, pero cuestionó la decisión de tener un féretro en casa.

Pedro Sola dijo que ya tiene comprado su paquete funerario (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Quien tuvo una opinión un tanto diferente fue Daniel Bisogno, el cual mencionó en tono de broma que él prefería que sus familiares se hicieran cargo de todo el asunto cuando él falleciera.

“Ya bastante nos fregaron la vida para que todavía después de que nos muramos no les dejes algo, ya que se frieguen ellos”, destacó.

Por su parte, Pedrito Sola ahondó que para él las cosas eran un poco más prácticas y no buscaba algo muy lujoso.

“Yo lo veo fácil, es llegar a la funeraria y cuando te enseñan 20 ataúdes dices: ‘¿Cuál es el más barato? Ah, ese quiero’” explicó el conductor y externó que él ya tenía todo su funeral pagado.

Daniel Bisogno dijo que prefiere dejarle los preparativos a su familia(Foto: Instagram/@bisognodaniel)

Mónica Castañeda apuntó que ella también ya tiene los preparativos para dicho momento y dio varios detalles al respecto.

“Yo elegí ataúd, pero voy a donarlo, va a ser reciclado. A mí me van a cremar. (El ataúd) es para que me velen, pero no se van a quedar a dormir. Si no van a mi funeral, si les voy a jalar las patas” advirtió.

Asimismo, la conductora dijo que quería que le pusieran canciones de Los Ángeles Azules y Margarita La Diosa de la cumbia.

El actor ha dicho que le gustan las cosas raras (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

¿Qué se sabe del ataúd de José Eduardo Derbez?

El excéntrico objeto fue adquirido por José Eduardo en medio de la pandemia por COVID-19, en conversación con el canal Pinky Promise, relató que desde su adolescencia, siempre ha sido fan de las cosas “góticas”. Incluso compartió que le gusta dormir abrazando a un muñeco Chucky.

“Siempre me han gustado esas cosas, de hecho como a los 15 años tuve mi época de pintarme las uñas de negro, pupilentes blancos, botas como de cadenas y también tenía como un altar como con cosas negras de la Santa Muerte”, mencionó.

José Eduardo Derbez se dijo fascinado por la idea de verse a sí mismo dentro del ataúd, un objeto reservado para velar y enterrar a las personas que fallecen, en pleno 2020, le surgió la idea de adquirirlo sólo para dormir dentro de él.

SEGUIR LEYENDO