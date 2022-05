Mauricio Ochmann sorprendió a los usuarios tras aparecer maquillado; lo compararon con Consuelo Duval

Usuarios compararon a Mauricio Ochmann y Consuelo Duval(Fotos: Instagram)

Mauricio Ochmann es uno de los actores mexicanos más relevantes a nivel nacional, pues con su carisma y talento ha logrado realizar todo tipo de proyectos cinematográficos, como la más reciente película ¿Y cómo es él?

Pero algo que en esta ocasión impactó a los internautas fue el radical cambio de look que tuvo el famoso tras aparecer con un atrevido maquillaje en redes sociales.

Fue desde su cuenta de Instagram donde Ochmann se mostró con un excéntrico maquillaje, el cabello largo y una blusa traslúcida. Pero lo que más causó controversia fueron las comparaciones que hicieron los usuarios de esta plataforma, pues señalaron que el artista de Qué despadre se parecía a una famosa actriz.

“jajajajajajajaja Pero es verdad que te pareces mucho a Consuelo Duval”. “También pensé que eras consuelo Duval”. “Te transformaron en @consueloduval”. “¿pero que hace ahí Consuelo Duval”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales.

El actor fue maquillado (Foto: IG apduntrasplante)

Pero el imitar a la conductora de Netas Divinas no era el objetivo de Ochmann, ya que en la descripción de su publicación señaló que su caracterización fue producto de una MasterClass con causa en la que participó.

“Gracias a todos los que asistieron y a los que se conectaron a la master class de mi querido @pepegutierrezoficial gracias por donar y apoyar @apduntrasplante esta fue mi transformación , también de la mano del talento de @rickylips gracias a la @udg_oficial y al rector @rvillanuevalomeli por prestarnos el cine foro para llevarlo acabo y gracias comadre @elicastrogdl por ser el motor de todo esto.#apadrinauntrasplante”, colocó el actor.

Respecto a los chistes por parte de los cibernautas, ni Ochmann o Consuelo dijeron algo más al respecto, pero los comentarios positivos no faltaron.

El actor colaboró con una fundación (Foto: IG apduntrasplante)

“Siempre divino mi ojitos hermosos!!! Que bueno que ayuda a los que necesitan, la bondad de tu corazón te hace ver radiante !! Bendiciones y mucho amor para ti”. “Eres u gran ser humano en verdad no cabe duda eres tal cual te veo en los lives! Tan sencillo y carismático y super educado, un gusto por fin haberte conocido ayer”, fueron algunas de las palabras que los fans dedicaron a la ex pareja de Aislinn Derbez.

Cabe recordar que hace unas semanas, durante una entrevista con el youtuber Roberto Martínez, Mauricio Ochmann habló sobre uno de los momentos que cambió su vida para bien: el instante en que decidió entrar a un centro de rehabilitación cuando sus problemas de drogadicción y alcoholismo lo sobrepasaron.

“Fue difícil llegar al momento decisivo de entrarle a la vida. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo, pero como que estaba en un camino de muerte, sobreviviendo a todas las situaciones y llegar al momento decisivo de decir ‘Esta es mi vida y quiero vivir, no quiero sobrevivir’, porque hay una diferencia. Fue conectar con esa parte y decir: ‘Esto va por mí’ (...)En ese momento levanté la mano, pedí ayuda y me fui al centro de rehabilitación”, comentó.

Mauricio Ochmann confesó que pasó por una infancia complicada por diversas razones (Foto: Twitter)

Mauricio comentó que el internarse fue una gran decisión en su vida, porque se dio la oportunidad de crecer, de sustancias y dejó de utilizar las sustancias para evadirse.

“Mi nivel de consumo era muy fuerte, pero era funcional. Aunque sí llegaban unos momentos en que sentía que me muero haciendo el proyecto o me interno, y tomé la decisión de internarme y enfrenté todas las consecuencias que eso conllevo, porque para mí fue una experiencia bien bonita”, dijo.

