Andrea Legarreta confesó que ha pensado en divorciarse de Erik Rubín: “¿Seguimos o nos arrancamos la cabeza?”

Foto: Instagram / @erikrubin / @andrealegarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas más longevas y polémicas en el mundo del espectáculo, pues su amplio matrimonio también ha estado lleno de todo tipo de controversias, supuestas infidelidades e, incluso, rumores de divorcio.

Es ante esta situación que la conductora de Hoy rompió el silencio durante una entrevista en Con Permiso y señaló que sí han existido ocasiones en donde se ha cuestionado si desea seguir casada con el ex Timbiriche.

“Si ha llegado el momento en que nos planteamos: ‘¿Qué onda?, ¿seguimos o nos arrancamos la cabeza’?” dijo Legarreta para el programa conducido por Juan José Origel y Martha Figueroa.

No obstante, aunque la declaración podría sonar con poca esperanza, Legarreta apuntó que esos instantes no son los que han definido su relación, ya que tanto ella como su esposo siempre buscan la mejor manera para solucionar las cosas y estar felices juntos.

La pareja lleva muchos años juntos (@erikrubinoficial / Instagram)

“Es una gran persona, es un gran hombre, es un gran esposo, trabajador sin parar, tiene muchas cosas que de pronto las mujeres quizá estamos buscando en la vida y está lleno de defectos, pero yo también”, comenzó.

Ahora nos esforzamos porque un pleito no se vuelvan insultos, no se vuelvan traumas para las niñas, nos esforzamos para que continúe ese respeto.

Respecto a como hacen las paces después de una pelea, Martha Figueroa bromeó con que, al ser una pareja muy atractiva, seguramente la intimidad les ayudaba a dejar atrás muchas discusiones.

“No me reconcilio contigo, pero sí con tu cuerpo”, dijo entre carcajadas Legarreta y continuó: “Marthita sabe que me gusta la belleza, un hombre bien cuidado (...) pero te digo la verdad, ¿tú crees que 18 años después estás ahí arriba de él? nombre”.

Erik Rubín escribió románticas palabras a Andrea Legarreta (IG: erikrubinoficial)

Andrea dijo que si bien aún tenía momentos de pasión con Erik Rubín, con los años este tipo de impulsos iban cediendo y añadió: “Diría José José: ‘Hasta la belleza cansa’”.

Cabe recordar que el febrero pasado, Andrea Legarreta sorprendió a su esposo, Erik Rubín, con una fotografía inédita que recuperó de su baúl de recuerdos. La pareja enterneció las redes sociales con un par de publicaciones donde, además de algunas imágenes, también escribieron románticos mensajes.

Durante la mañana del pasado 14 de febrero, Día del amor y la amistad, la conductora de Hoy causó sensación en redes sociales al subir una fotografía de su juventud. En la postal se puede apreciar a la también actriz luciendo un look ochentero que resaltó por su cabello alborotado y fleco.

La conductora compartió una romántica dedicatoria para su esposo (@andrealegarreta/Instagram)

Lo que más llamó la atención fue que Andrea Legarreta posó junto a nada más ni nada menos que Erik Rubín, con quien iniciaría una relación tiempo después. En la imagen aparece el exintegrante de Timbiriche portando una camiseta con estampado rockero y su larga melena que lo caracterizó por varios años.

“Este par de jovencitos, amigos y compañeros de novela jamás imaginaron en esa época que años después serían el gran amor de sus vidas… #LosPlanesDeDiosSonPerfectos. Te amo Erik Rubín”, escribió la presentadora.

El cantante subió un par de fotografías que se tomó junto a Andrea Legarreta que recuperó del día cuando dieron un paseo por globo aerostático. “Feliz día, amor mío”, escribió. La actriz de Vivan los niños respondió: “Feliz día, amorcito!!. Nos amo”.

