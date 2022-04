Andrea Legarreta y Erik Rubín celebraron 22 años de matrimonio: “Juntos contra viento y marea”

Los artistas cumplen 51 años este 2022 @erikrubinoficial / Instagram

El matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín es considerado como uno de los más sólidos dentro del medio nacional, pues a pesar de las controversias que han enfrentado desde su noviazgo hasta la actualidad, han permanecido juntos y más enamorados que nunca. Este 1 de abril, los eternos enamorados festejaron 22 años de casados y la conductora sorprendió al ex Timbiriche con una tierna dedicatoria que compartió en redes sociales.

Durante las primeras horas de este viernes, Andrea Legarreta recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje en honor a su amado esposo; externó que durante las más de dos décadas que han estado juntos han aprendido, se han transformado y han crecido, además de formar una familia con sus dos hijas: Mía, cantante de 16 años, y Nina, actriz de 15.

“Hace apenas 22 años… 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris… 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar”, comenzó.

La publicación se viralizó en redes. (Captura: @andrealegarreta/Instagram)

La conductora de Hoy abrió su corazón y afirmó que no se arrepiento de haberse casado con el cantante porque considera que han formado una gran pareja llena de amor. Andrea Legarreta aprovechó el espacio para reconocer el trabajo diario que hacen para fortalecer su matrimonio, desde las cosas más pequeñas hasta resolver sus diferencias, y finalizó pidiéndole que sigan caminando juntos por el mismo camino.

“Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos. Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles. Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”. Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido. Gracias amor, por estos 22!! Gracias por la familia que somos!!”, continuó.

“Por el padre, amigo, cómplice, apoyo, pareja y amor que eres, amor que SOMOS… Mi Peloncito lindo!!Sigamos tomados de la mano andando este camino llamado vida! Gracias por ser mi amor!! Te amo SIEMPRE!! Nos amo SIEMPRE!! Dios nos siga bendiciendo!! Felices 22 amorcito!!”, concluyó.

Recientemente, la familia visitó Nueva York en sus vacaciones. FOTO: Instagram/@andrealegarreta

La publicación de Andrea Legarreta no tardó en llenarse con felicitaciones y buenos deseos para ambos. Tanto sus seguidores como sus compañeros y amigos del medio, hicieron acto de presencia en la caja de comentarios con tiernas palabras para la pareja, entre quienes resaltaron Tania Rincón, Sandra Echeverría, Ana Martín, Lambda García, Itatí Cantoral, Tanía Ruiz, Renata Notni, por mencionar algunos.

“Los primeros 22 de muchos más, Compas. Yo he sido testigo de este hermoso viaje y les deseo que sigan volando tan alto como hasta ahora. ¡Mucha salud para toda la familia!¡Los quiero mucho!”, escribió Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra. Las parejas son cercanas debido a la relación de amistad que construyeron los cantantes cuando formaron parte de Timbiriche.

Pero el romántico post no fue todo, Andrea Legarreta ocupó las cámaras de Hoy para expresar el amor que siente por su esposo. Tras los halagos, Erik Rubín hizo lo propio a través de su cuenta de Instagram, donde subió un par de fotografías donde aparecen ambos disfrutando de la puesta de sol. Contrario a la conductora, el cantante fue más breve con su mensaje.

(Captura: @erikrubinoficial/Instagram)

“Feliz aniversario hermosa. A tu lado la vida es más sabrosa. Te amo profundamente”, escribió.

Por otro lado, Erik Rubín estrenará un nuevo proyecto en el marco de su aniversario, el cantante volverá a los escenarios junto a Mía Rubín en el Cumbia Machine.

SEGUIR LEYENDO: