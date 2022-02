Andrea Legarreta compartió una fotografía inédita junto a Erik Rubín: “Par de jovencitos”

Foto: Instagram / @erikrubin / @andrealegarreta

En el marco del Día de San Valentín, Andrea Legarreta sorprendió a su esposo, Erik Rubín, con una fotografía inédita que recuperó de su baúl de recuerdos. La pareja enterneció las redes sociales con un par de publicaciones donde, además de algunas imágenes, también escribieron románticos mensajes.

Durante la mañana del pasado 14 de febrero, Día del amor y la amistad, la conductora de Hoy causó sensación en redes sociales al subir una fotografía de su juventud. En la postal se puede apreciar a la también actriz luciendo un look ochentero que resaltó por su cabello alborotado y fleco.

Lo que más llamó la atención fue que Andrea Legarreta posó junto a nada más ni nada menos que Erik Rubín, con quien iniciaría una relación tiempo después. En la imagen aparece el exintegrante de Timbiriche portando una camiseta con estampado rockero y su larga melena que lo caracterizó por varios años.

La conductora compartió una romántica dedicatoria para su esposo (@andrealegarreta/Instagram)

“Este par de jovencitos, amigos y compañeros de novela jamás imaginaron en esa época que años después serían el gran amor de sus vidas… #LosPlanesDeDiosSonPerfectos. Te amo Erik Rubín”, escribió la presentadora.

El mensaje conmocionó a sus seguidores de la plataforma, quienes llenaron la caja de comentarios con felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja. Entre las reacciones resaltó la presencia de algunas figuras del medio como Laura Bozzo, Daniela Magun, Roxana Castellanos y el propio Erik Rubín, quien confesó que desde su juventud sentía atracción por su ahora esposa.

“Órale. Desde esa época me gustabas. Pero ahora que te conozco, me gustas más. Estas hermosa”, comentó. Pero eso no fue todo, pues también recurrió a su perfil de Instagram para felicitar a la mamá de sus dos hijas: Mía y Nina.

Erik Rubín también compartió un mensaje para su esposa, con quien lleva más de 22 años de relación (Captura: @erikrubinoficial/Instagram)

El cantante subió un par de fotografías que se tomó junto a Andrea Legarreta que recuperó del día cuando dieron un paseo por globo aerostático. “Feliz día, amor mío”, escribió. La actriz de Vivan los niños respondió: “Feliz día, amorcito!!. Nos amo”.

Con ello, el matrimonio se sumó a las miles de parejas que celebraron el día de los enamorados con románticas felicitaciones en redes sociales.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: