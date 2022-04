Andrea Legarreta reportó que hackearon el Instagram de Erik Rubín

Erik Rubín escribió románticas palabras a Andrea Legarreta (IG: erikrubinoficial)

Andrea Legarreta interrumpió sus vacaciones de Semana Santa lejos de redes sociales para informar que la cuenta de Instagram de Erik Rubín fue hackeada. La situación ocurrió durante este miércoles 13 de abril mientras el viaje familiar que habrían tomado por Europa y, hasta el momento, se desconoce si ya lograron recuperar el perfil verificado.

Hace un par de horas, la conductora de Hoy sorprendió a sus casi 6 millones de seguidores en dicha plataforma desde sus historias con una inesperada noticia: “Hackearon la cuenta de Instagram de Erik! Por favor no abran links o mensajes que manden de ahí! Estamos intentando recuperarla”, escribió.

Por el momento, la cuenta permanece invisible en las búsquedas, pero se espera que reaparezca en las próximas horas después de que el exintegrante de Timbiriche logre recuperarla. Tanto la actriz como sus hijas no han compartido más información al respecto en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que un artista mexicano reporta el hackeo de sus redes sociales durante su visita al continente Europeo. Fue en septiembre de 2021 cuando Geraldine Bazán pasó por una situación similar y compartió su experiencia con sus seguidores de Instagram una vez que retomó el completo control de su perfil después de aproximadamente 24 horas.

“Atención, me hackearon mi cuenta (...) por favor hagan caso omiso a cualquier mensaje”, escribió en sus historias.

Según explicó la actriz de telenovelas en esa ocasión, durante su estancia en España notó que algo muy extraño comenzó a pasar en sus redes sociales después de que se conectara al servicio de internet gratuito que ofrecían algunos restaurantes locales e inmediatamente tomó precauciones, pero aún así tuvo que esperar para poder reingresar a su cuenta con seguridad.

“Me han estado preguntando mucho por el mensaje que puse ayer”, dijo la actriz en un video que compartió en sus historias de Instagram. “Parece ser, lo más seguro es que sea porque, ahora que estoy en España me he estado conectando a Wifi públicos, ya sea en el aeropuerto o en diferentes restaurantes”, confesó.

La actriz de Por amar sin ley, Alguien te mira, Victoria, Corona de lágrimas 2 y Falsa identidad explicó que esa fue la única razón que encontró para explicar lo que había ocurrido con sus redes sociales. Después de lo ocurrido, aprovechó su experiencia para reflexionar sobre los riesgos que conlleva conectar dispositivos inteligentes a redes desconocidas.

“Seguramente por ahí obtuvieron fue que obtuvieron acceso a mis cuentas y ahora tengo acceso a mi cuenta de Instagram pero están mandando mensajes directos pidiendo contactos a la gente, entonces eso está muy raro. Seguramente por ahí obtuvieron fue que obtuvieron acceso a mis cuentas y ahora tengo acceso a mi cuenta de Instagram pero están mandando mensajes directos pidiendo contactos a la gente, entonces eso está muy raro”, agregó.

En su caso, la situación fue más grave porque, aunque logró recuperar el control de todos sus perfiles, algunos de sus seguidores recibieron mensajes de extorsión donde les pidieron dinero a nombre de la actriz, pero afortunadamente no cayeron en la trampa. No obstante, Geraldine insistió en “por favor no se dejen engañar” y confesó también ella llegó a recibir ese tipo de textos y llamadas.

