Capi Pérez sufrió discriminación por su físico: “Soy moreno y feo, eso no funciona en los medios”

El conductor dijo que ha trabajado de muchas cosas (Foto: Instagram/@elcapiperez)

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, tiene toda una trayectoria como comediante y conductor, pero, a pesar de la enorme carisma con la que se ha ganado al público, ha tenido que enfrentar duros momentos para llegar hasta donde se encuentra en estos momentos.

Y es que el presentador de Venga la Alegría y de La Resolana contó recientemente para el programa Tu-Night de Omar Chaparro que durante sus inicios en los medios fue víctima de discriminación debido a su físico.

El ex participante de Lol México narró que él siempre ha sido una persona muy comprometida y estaba dispuesto ha laborar muy duro para conseguir sus sueños.

“Tuve muchas profesiones, trabajé de muchísimas cosas: de mesero, vendedor, barman, absolutamente de todo. Si hubiera sido más guapo, hubiera sido gigoló. Pero persiguiendo mi pasión más grande, Omar, que es el maldito dinero”, contó.

El Capi aceptó que en la industria del entretenimiento la apariencia física es importante (Foto: YouTube/@lamásdraga)

En este sentido, Chaparro decidió preguntarle a El Capi sobre algunos rumores que se escuchan en el mundo de la farándula, en los cuales se decía que el joven fue discriminado por su físico en el pasado. No obstante, debido a la sensibilidad del tema, el cantante de Las Locuras mías, le dijo a su invitado que si no estaba cómodo, podían platicar de otra cosa.

A esto, Capi señaló que no tenía inconveniente con tocar el asunto y confirmó que su físico fue uno de los motivos por los cuales le fue más difícil destacarse en la industrial del entretenimiento mexicano.

“La gente sabe que soy moreno, no es ningún secreto, no hay nada que ocultar. Soy moreno y feo, esa es una combinación que no funciona tanto en los medios de comunicación”, comentó.

Omar Chaparro no se quedó callado y le preguntó a su compañero si en realidad se consideraba “tan” feo.

Capi Pérez ahondó en que ser "moreno" y "feo" le dificultó las cosas (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria).

“No me considero tan feo, creo que exageraste, ya le agregaste el ‘Tan’”, bromeó el conductor de La Resolana.

Respecto a las dificultades a las que se tuvo que enfrentar previo a volverse tan famoso y entrañable como lo es ahora, Capi Pérez ahondó en que las oportunidades no eran las mismas para todos y que la apariencia era un factor que podía ser muy relevante.

“En esta industria tienes que talachear el doble cuando no cuentas con los atributos físicos que entran en un estereotipo”, externó.

Así, ya más adentrado en su profesión de comediante, Pérez apuntó que más allá del personaje, también era una persona y, por ende, no siempre podía estar contento.

Capi es uno de los conductores más queridos (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

“También de repente, hoy en día, lo complicado es que la gente cree que estás de buenas todo el tiempo porque haces reír, entonces te dan un zape y tú comiendo. Eso es complicado: tener una sonrisa todo el tiempo”, remarcó.

Cabe recordar que en una antigua entrevista para Pinky Promise, el comediante nacido en Aguascalientes se sinceró sobre las críticas a su aspecto al incorporarse a las filas de la televisora del Ajusco.

En este sentido contó que en una ocasión fue criticado por Álvaro Cueva: “Al Capi Pérez nadie le hubiera dado una oportunidad a alguien, literal con estas palabras, ‘tan feo, flaco y de un origen tan humilde como el Capi Pérez’. Y yo al principio lo tomé a mal... pero después con tiempo se me bajó el coraje de la crítica y dije ‘tiene razón’. Nadie me hubiera dado, es muy complicado que alguien me hubiera dado la oportunidad de chambear en la televisión y en Azteca me la dieron y entonces voy a partirle la madr* a quien me pongan”.

