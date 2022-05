El polémico momento en que Yuridia estalló contra personal de audio en Feria de San Marcos

Yuridia paró su presentación (Foto: IG yuridiamusic)

Yuridia fue alabada en redes sociales después de protagonizar un peculiar momento durante su presentación en la Feria de San Marcos 2022, donde detuvo abruptamente su concierto debido a fallas técnicas en el sonido.

Fue el lunes pasado cuando la cantante de éxitos como Ya te olvidé, Lo que son las cosas o Ángel realizó un concierto durante el famoso evento en Aguascalientes. No obstante, a través de un video que comenzó a circular en redes sociales, se puede observar el instante en que la intérprete decide detenerse, porque sus monitores de oído no estaban funcionando.

“Es un desastre, no, no, no paren”, pidió a sus músicos mientras entonaba Como yo nadie te ha amado.

En este sentido, Yuridia lamentó el momento con los fans que se encontraban en el palenque, se disculpó por “empezar con el pie izquierdo” su presentación y comenzó a preguntarles a los asistentes si estaban escuchando.

La cantante detuvo su concierto por problemas técnicos

“Acá los que tenemos un micrófono, que tenemos que cantar, no escuchamos ni verg*s”, dijo la cantante dirigiéndose al personal de audio de la Feria.

Asimismo, aunque los inconvenientes parecían dirigidos a opacar la noche de los fans, Yuridia se tomó un momento para preguntarles cómo estaban e interactuar con ellos, mientras se solucionaban los problemas. A lo que su público nunca dejó de elogiarla con gritos.

Después de varios minutos y que el equipo técnico tuviera que subir al escenario, los percances se solucionaron y la intérprete pudo reiniciar su presentación.

Al viralizarse el video, las reacciones por parte de los internautas no tardaron en aparecer y varios de ellos coincidieron en que la decisión de parar el concierto fue lo más adecuado.

La cantante fue defendida por sus seguidores (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

“La gente que paga un boleto se merece lo mejor! Y más un foro como ese donde la gente se entrega al mil %! Bien hecho por Yuridia!! Aguascalientes se merecía tus canciones excelentes como siempre!”. “Correcta exigencia a la empresa, el audio debe estar al nivel para q su presentación se escuche con calidad”. “Muy profesional, no puede dar un show a medias”, fueron algunos de los mensajes que abundaron en redes sociales.

Cabe recordar que el espectáculo inaugural de la Feria de San Marcos 2022 estuvo a cargo de Steve Aoki y se llevó a cabo en el minuto cero del pasado 16 de abril.

Luego de musicalizar el conteo que dio inicio a la edición de la Feria de San Marcos, Steve Aoki sorprendió a los miles de asistentes con música electrónica e imprimió en la feria su estilo colorido, incluso se repartieron pelotas gigantes para que el público jugara con ellas mientras saltaban y disfrutaban de su música.

Yuridia estuvo en la Feria de San Marcos (IG: yuritaflowers)

El show estuvo acompañado por vistosa pirotecnia y una interacción muy cercana por parte del productor estadounidense hacia su público, pues el DJ invitó a las personas a jugar con sus voces entre las canciones.

El programa oficial de la Feria de San Marcos se puede consultar en su sitio web y en sus redes sociales, estos son algunos de los artistas que participarán en el Palenque de este evento en el 2022:

4 de mayo: Emmanuel y Mijares

5 de mayo: Banda MS

6 de mayo: Matute

7 de mayo: Gloria Trevi

8 de mayo: Julión Álvarez

