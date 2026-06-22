Colombia

El escrutinio definirá de forma oficial al presidente electo de Colombia para 2026-2030: qué es y cuándo se conocerán los resultados

La confirmación final se basará en la revisión de actas, formularios y reclamaciones de las mesas, pues el preconteo divulgado el domingo 21 de junio solo orienta y no tiene validez legal

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Ciudadanos ejercen su derecho al voto en Corferias
Las autoridades electorales confirman el resultado oficial tras revisar actas, formularios, reclamaciones y documentos de las mesas de votación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El estrecho margen entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial de Colombia generó una oleada de incertidumbre sobre la validez y el desenlace definitivo del proceso electoral. Con una diferencia de 0,96% (249.824) en el preconteo, la mirada del país entero se centra ahora en el escrutinio oficial.

En el boletín número 40 de conteo preliminar, De la Espriella alcanzó 12.956.941 de votos, superando por poco a los 12.707.117 de Cepeda. El preconteo lo posicionó con 49,66% frente a un 48,70 % para el candidato del Pacto Histórico, según los datos oficiales de la Registraduría Nacional.

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Esta mínima diferencia ha sido suficiente para que distintas voces exijan una revisión exhaustiva y transparente de los resultados.

El proceso de escrutinio, que inicia tras el cierre del preconteo y está a cargo de jueces de la República, es el mecanismo legal que define la validez y consolidación de los votos. Estas autoridades revisan las actas de cada mesa y pueden modificar el panorama inicial, lo que podría alterar el futuro político del país.

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La duración del escrutinio en Colombia varía según el número de mesas, la cantidad de reclamaciones, la distancia entre los candidatos y la revisión documental - crédito Natalia Pedraza/ EFE
La duración del escrutinio en Colombia varía según el número de mesas, la cantidad de reclamaciones, la distancia entre los candidatos y la revisión documental - crédito Natalia Pedraza/ EFE

En Colombia, el escrutinio es el único mecanismo con valor jurídico para certificar los resultados de una elección. Mientras el preconteo brinda información provisional al público y los medios apenas horas después del cierre de urnas, el escrutinio revisa minuciosamente actas, formularios y reclamaciones. De su desarrollo depende la legitimidad y la transparencia del nuevo mandato presidencial.

Papel de la Registraduría y los jueces

El registrador Nacional, Hernán Penagos, explicó que “las normas en Colombia establecen los procedimientos a seguir tras la divulgación de los resultados”. Indicó que más de 9.000 personas, entre jueces y notarios, participan en las 2.992 comisiones escrutadoras que revisan cada acta electoral, siempre en presencia de representantes de todas las campañas.

Penagos detalló el método: “El escrutinio de primer nivel, o municipal, no se hace con imágenes, ni con la publicación de los E14 o actas electorales, se hace con las actas físicas. Se hace con el E14 de Claveros que es la herramienta con la que los jueces hacen el escrutinio electoral”. Es en estas mesas donde los partidos pueden ejercer su derecho a impugnar o reclamar según lo establece el código electoral.

A medida que avanzan los niveles de escrutinio, el proceso pasa de lo municipal a lo departamental y, finalmente, al nacional, donde “las magistradas y magistrados del Consejo Electoral consolidan toda la información y los resultados”, indicó Penagos.

En una segunda vuelta presidencial cerrada, las campañas revisan con más detalle los formularios y presentan reclamaciones que pueden extender el escrutinio - crédito Registraduría
En una segunda vuelta presidencial cerrada, las campañas revisan con más detalle los formularios y presentan reclamaciones que pueden extender el escrutinio - crédito Registraduría

El funcionario detalló además que “la Registraduría no cuenta votos, la Registraduría no declara los resultados. De aquí en adelante la tarea la llevan jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE) que por competencia constitucional declara quién es el próximo presidente de Colombia”.

¿Cuándo empieza y cuánto puede durar el escrutinio?

El inicio del escrutinio ocurre inmediatamente después del cierre de las mesas y la publicación del preconteo. Las comisiones escrutadoras, junto con el Consejo Nacional Electoral en las etapas superiores, asumen la responsabilidad de revisar y consolidar los datos. Su labor puede extenderse varios días, pues el tiempo depende del volumen de mesas, la cantidad de reclamaciones y la diferencia entre los candidatos.

En elecciones con márgenes amplios, el procedimiento suele ser más ágil. Por el contrario, una segunda vuelta cerrada puede alargar el proceso, debido a la revisión exhaustiva de actas y eventuales disputas sobre votos nulos o inconsistencias en los documentos.

De acuerdo con la normativa y la experiencia reciente, los resultados oficiales se anuncian únicamente cuando las autoridades concluyen todas las revisiones y consolidaciones, garantizando así la seguridad jurídica del resultado electoral.

Durante el escrutinio en Colombia también se consolidan los votos por candidato y se revisan los votos en blanco, nulos y no marcados - crédito Charlie Cordero/ REUTERS
Durante el escrutinio en Colombia también se consolidan los votos por candidato y se revisan los votos en blanco, nulos y no marcados - crédito Charlie Cordero/ REUTERS

¿Puede el escrutinio modificar la tendencia del preconteo?

La posibilidad de ajustes existe, ya que el escrutinio revisa de manera oficial lo que el preconteo presentó como tendencia. En situaciones de ventaja amplia, las variaciones suelen ser menores. Sin embargo, si la diferencia entre candidatos es reducida, cada voto revisado adquiere especial relevancia y puede incidir en el resultado final.

Ante la pregunta de muchos ciudadanos sobre el momento en que se conocerá el nombre del nuevo presidente, la respuesta es clara: solo al finalizar el escrutinio y tras la consolidación de los datos por las autoridades electorales. Hasta entonces, cualquier declaración sobre el ganador tiene carácter provisional.

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