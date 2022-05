Belinda habló sobre su estado sentimental tras ruptura con Christian Nodal

(Foto: @belindapop/IG)

Belinda sigue cosechando éxitos profesionales en lo que va de este 2022, especialmente después del escándalo que enfrentó hace unos meses tras su ruptura sentimental con Christian Nodal, con quien estaba comprometida, y su reciente mudanza a España, su tierra natal. Aunque ha procurado mantener su vida personal lejos de los reflectores, abrió su corazón para compartir cómo está viviendo estos cambios en su vida.

El pasado fin de semana la estrella de telenovelas infantiles participó en los Premios Platino, galardones que reconocen a lo mejor del cine Iberoamericano. Durante la alfombra roja que se llevó a cabo previo al evento, concedió una entrevista para Ventaneando donde habló sobre los recientes cambios en su vida, las oportunidades laborales que está teniendo, su regreso al mundo de la actuación, pero lo que más sorprendió fue que habló sobre su situación sentimental.

La intérprete de Luz sin gravedad confesó que después de casi tres meses desde que el cantante mexicano confirmara el fin de su relación, sigue en un momento de sanación y dentro de todo se encuentra bien: “Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy tranquila, muy feliz... así pasan las cosas, la vida es hermosa, te llena de sorpresas y pues esta es una de ellas”, declaró.

Los exnovios solían compartir fotos y videos de las actividades que hacían juntos en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Belinda no quiso hablar más al respecto, pero dejó entrever que actualmente se encuentra concentrada en sus proyectos profesionales. Durante la charla también habló sobre su regreso a la pantalla chica después de 13 años desde su última telenovela, Camaleones, con una serie de Netflix España donde compartirá créditos con Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Begoña Vargas, Sergio Momo, Guillermo Pfening, Ana Wagener, Albert Baró y Tomy Aguilera, Ana Mena.

“Festejando que sale la serie de Bienvenidos al Edén ya esté viernes [6 de mayo], no lo puedo creer, tanta espera, tanta dedicación y por fin ya está a nada [...] Yo creo que este proyecto llegó a mi vida en un momento en el que lo necesitaba, así pasan las cosas y estoy muy agradecida con todo el equipo por haber confiado en mí”, comentó.

Por otro lado, la artista confesó que en las siguientes semanas buscará hacer un espacio en su apretada agenda para visitar México, esto después de las críticas que recibió tras las declaraciones que lanzó sobre el país durante una entrevista para un programa español.

Esta es la primer imagen de la actriz española en "Bienvenidos al edén" (Captura: @netflixes/Instagram)

“Yo amo México y en cuanto pueda me doy una espada con mi familia que está ahí, a comerme mis tacos deliciosos y a disfrutar de México que es hermoso, pero por circunstancias de la vida ahora estoy trabajando aquí [España], feliz con estos proyectos, con mucha ilusión y entregada al máximo a mi trabajo”, agregó.

Belinda estaba por ingresar al recinto para participar como presentadora junto a Álvaro Morte, quien desde hace unos años alcanzó fama mundial por interpretar al Profesor en la exitosa serie La Casa de Papel. La actriz no sólo se declaró fan de la serie de Netflix, también confesó que se sentía muy nerviosa y agradecida por poder trabajar junto a su compatriota en un evento de tal magnitud.

El mexicano se mantiene firme en su carrera musical y pronto podría colaborar con Christina Aguilera. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

“Voy a presentar uno de los premios más importantes con un actor que yo no puedo, Álvaro Morte. Yo estaba no, no, no es posible y dije qué bendición, agradecida con las sorpresas que me da Dios, agradecida con el público que es lo más importante, que me han apoyado, que han estado conmigo incondicionalmente, que ha ellos me debo y agradeciendo a la vida”, finalizó para las cámaras del programa de espectáculos.

Hace unos días, Christian Nodal también abrió su corazón para hablar sobre su rompimiento con Belinda y, contrario a los rumores, aseguró que no fue por dinero.

