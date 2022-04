Belinda electrocutó a conductor español durante programa en vivo: “La gente paga por esto en México”

Belinda se mudó a España recientemente (Foto:Instagram/@belindapop)

Belinda es una de las actrices más queridas en México y se ha caracterizado a lo largo de los años por sus memorables participaciones en programas. Tal fue el caso en 2017, cuando durante la transmisión del matutino Hoy se golpeó fuertemente con una manzana en el rostro. Es por esto que, una vez más, la famosa volvió a hacerse viral tras electrocutar en vivo a un conductor español.

Esto sucedió después de que la cantante de éxitos como Luz sin gravedad, Amor a primera vista o Dopamina se mudó por cuestiones laborales a España y decidió reaparecer en entrevistas.

Fue así que durante el show La resistencia, Belinda no dejó a lado la cultura mexicana y puso a prueba al presentador David Broncano con uno de los “juegos” más controversiales que hay en el país: utilizar una máquina de toques para ver quién aguanta más la corriente eléctrica.

“Es una máquina de electrocutar, te voy a electrocutar y la gente paga para que lo electrocuten en México”, dijo la protagonista de la serie Bienvenidos al Edén.

Belinda usó máquina de toques durante programa

Ante la incredulidad de Broncano, la ex prometida de Christian Nodal le explicó cómo funcionaba la dinámica y remarcó que él tendría que sostener la parte que transmitía electricidad, mientras ella aumentaba gradualmente la potencia del aparato.

Así poco a poco, Belinda se comenzó a emocionar porque el español comenzó a aguantar bastante, pero después cayó en cuenta que posteriormente sería su turno de recibir los toques.

“Oye, estás aguantando mucho, máximo, máximo, máximo (...) ay, no, yo lo tenía todo controlado, pensé que ibas a llegar al dos. Yo no quiero”, exclamó la cantante al ver que su compañero había logrado llegar al nivel más alto de la máquina de toques.

La cantante electrocutó al conductor (Foto: Instagram/@belipop)

Tras intentar huir de su destino, Belinda se resignó y tomó las manijas: “Yo no voy a aguantar”, dijo mientras Broncano le daba instrucciones.

“Ahora ya eres experto en esto, ¿no?, llevas dos minutos con la máquina y ya”, bromeó la cantante de El Baile Del Sapito.

Entre gritos, Belinda se dio cuenta que no estaba aguantando mucho y aseveró: “No he leído si te puede dar algo, no sé si es muy legal hacer esto”.

A lo que Broncano paró de electrocutarla y le preguntó en tono sarcástico si lo había sometido a dicho juego sin saber las consecuencias que podría tener. Belinda sólo pudo reír y el conductor también se mostró contento por el momento vivido con la intérprete.

Belinda se mostró durante el programa con un buen sentido del humor (Foto:Instagram/@belindapop)

Cabe recordar que en medio de las críticas que le cayeron a Belinda por unas declaraciones que dio sobre ser española, en fechas anteriores la actriz explicó que, por el momento, no se encuentra dentro de sus planes mudarse definitivamente al país europeo tal y remarcó que siempre lleva a México presente.

La polémica sobre el paradero de la estrella de telenovelas infantiles comenzó semanas después de que confirmara el fin de su relación con Christian Nodal. En ese momento, Belinda se encontraba en España junto con sus familiares por el aniversario luctuoso de su abuela materna, después habría regresado a México para continuar con sus planes de trabajo, sin embargo, posteriormente la artista confirmó el rumor de que se mudaría.

“Amo trabajar aquí (España), me gusta muchísimo y de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además, nací en Madrid”, declaró en el espacio radiofónico Mega Star sin saber que sus declaraciones serían malinterpretadas por algunos mexicanos.

