Yuya y Siddhartha protagonizaron un romántico momento durante concierto en Cancún

La pareja ha estado envuelta en la polémica por su diferencia de edad

Dentro del medio del espectáculo nacional existen parejas que no sólo han robado suspiros con sus románticos gestos, también han enfrentado polémicas en más de una ocasión. Tal es el caso de Yuya y Siddhartha, quienes desde que iniciaron una relación sentimental y tras la llegada de su hijo han procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Sin embargo, durante la noche del pasado sábado 30 de abril sorprendieron al público de Quintana Roo con un tierno momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. El exintegrante de Zoé ofreció un concierto en Cancún como parte de 00:00 Tour, gira con la que recorrerá gran parte del país y promete poner a cantar a sus fans con su grandes éxitos como Paraíso lunar, Náufrago, Buscándote, Ecos de miel, entre otros.

Durante la noche, Jorge Siddhartha interpretó Únicos, una de sus primeras canciones como solista. De un momento para otro apareció Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en redes sociales como Yuya, sobre el escenario y, sin perder el glamur que la caracteriza, se puso a bailar junto al padre de Mar. La sola presencia de Yuya desató la euforia entre los asistentes, quienes no dudaron en tomar sus dispositivos móviles para capturarlo todo.

(Imágenes: @yuya/Instagram - Captura de pantalla Twitter @vigrimarcel)

La feliz pareja recorrió el escenario entre luces de colores y humo, los gritos no cesaron y todos juntos cantaron el coro. Posteriormente, Yuya y Siddhartha se fundieron en un cálido abrazo que compartieron con sus fans, el instante fue único como el título de la canción, ya que no suelen compartir sobre el escenario en los conciertos del intérprete.

Lo mejor llegó después, cuando la empresaria mexicana se disponía regresar tras bambalinas, tan sólo bastaron unos cuantos pasos para que regresara y le diera un tierno beso a su pareja. Nadie podía creerlo, los enamorados que se convirtieron en una de las parejas con mayor presencia en redes sociales y han mantenido su romance en misterio abrieron un espacio para regalar uno de los momentos más esperados por sus fans.

Como era de esperarse, los videos tomados por el público inundaron las redes social al grado de posicionar a Yuya entre las principales tendencias de este domingo 1 de mayo, Día del Trabajo. La mayoría de las reacciones fueron positivas y muchos expresaron anhelar tener una relación similar.

(Captura: @laguerameel/Twitter)

“No sé cuántas veces he visto el vídeo de Yuya y Siddhartha en el escenario cantando Únicos”. “La conexión que tienen Siddhartha y Yuya es tan hermosa”. “El video de Yuya y Sid me sacó una lagrimita”. “La sonrisa de Sidd al ver a Yuya bailar y regresarse a darle un beso”. “Ya me cansé de ser espectadora, yo también quiero algo como lo de Yuya y Sidd”, fueron algunos comentarios.

No obstante, otros usuarios de la plataforma recordaron que entre Siddhartha y Yuya existe una diferencia de edad que supera los 10 años, situación que cuando se reveló fue duramente criticada en redes sociales. Ante este tipo de señalamientos, sus fans los defendieron argumentando que la creadora de contenido ya es mayor de edad y puede elegir a su pareja libremente y pidieron parar con las críticas.

“Las que dicen que Yuya es ‘una niña’ que se metió con un abuelito... amigas, Yuya ya va por los 30 años y Siddhartha tiene 44 ¿los dejan quererse como se les de la gana por favor?”. “Por qué siempre tenemos que comparar, siempre queremos lo de los demás; porque no mejor un amor propio, único donde nos sintamos llenos y queridos…”. “Tiene casi 30 años no me jodas hombre”. “Es escalofriante que tú veas a una mujer como una niña”, escribieron.

SEGUIR LEYENDO: