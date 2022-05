Ana Bárbara mandó un mensaje de apoyo a hija de Mariana Levy tras presunta agresión

Ana Bárbara se casó con José María Fernández en 2006, gracias a ello construyó una estupenda relación familiar con los hijos de Mariana Levy a pesar de que se divorciaron en 2010. (Foto: Instagram / @anabarbaramusic)

Ana Bárbara compartió un sentido mensaje de apoyo para Paula Levy después de que recurriera a sus historias de Instagram para denunciar públicamente la presunta agresión física que habría sufrido por parte de su pareja sentimental. La intérprete lamentó la situación que está enfrentando la joven a quien considera como una hija y no quiso profundizar más en el tema.

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando Paula Levy encendió las alarmas al realizar una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, historias que eliminó minutos después, por lo que actualmente ya no se encuentran disponibles. De acuerdo con información recuperada por Televisa Espectáculos, la hija de Mariana Levy y José María Fernández había compartido su testimonio de abuso y denunciado públicamente a @maumoctezuma como su supuesto agresor.

“La verdad llevo ya un rato aguantándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave. Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán. Minimizando años de abuso, años de manipulación”, redactó en sus stories.

Paula Levy señaló que la información fue descontextualizada. (Captura: @paulalevyy/Instagram)

“Minimizando cosas horribles que me hicieron mie%$# de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar”, continuó.

Paula Levy dejó entrever que no es la primera ocasión que sufre algún tipo de violencia y después de mucho pensarlo decidió hacerle frente. Además de su testimonio escrito, la hija del Pirru subió un par de fotografías donde mostró las marcas que le dejaron los supuestos golpes que recibió.

Fue en esta última parte donde etiquetó el usuario de su pareja sin dar más información al respecto: “Está difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento”, concluyó. Tras el escándalo que se desató en redes sociales, Paula Levy retiró las historias de Instagram y subió otras dos donde, contrario al mensaje que había dado, mencionó que todo se trata de un malentendido.

También compartió esta fotografía junto a su novio. (Captura: @paulalevyy/Instagram)

“No crean lo que ven en televisión, los medios de chismes siempre descontextualizan todo”, escribió sobre una selfie que se tomó y subió junto a su novio.

Sin embargo, la información no tardó en llegar a oídos de Ana Bárbara, con quien convivió gran parte de su niñez debido a que su padre, El Pirru, estuvo casado con la intérprete del regional mexicano por alrededor de 4 años y juntos procrearon a José María Fernández Ugalde. La intérprete de Bandido fue cuestionada al respecto durante su visita a Ventaneando y, sin profundizar en el tema, reiteró el amor que siente por ella y sus hermanos María y José Emilio.

“Eso es tan así que yo prefiero ni tocarlo, yo la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo. Me duele en el alma no poder, como los pollitos como los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, deseo de corazón que esté bien”, declaró.

Ana Bárbara ha procurado mantener una relación estrecha con los hijos de su exesposo. (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

La cantante de 51 años asistió como invitada especial al programa conducido por Pati Chapoy y, para ese momento, ya había establecido comunicación con Paula, gracias a ello sabe que se encuentra bien.

Por otro lado, Ana Bárbara confesó que su próximo concierto en el Auditorio Nacional tiene un significado muy grande para ella ya que será el primero que realice en solitario, pues anteriormente ya había tenido la oportunidad de pisar el majestuoso escenario pero en compañía de otros artistas.

