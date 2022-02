Galilea Montijo le aconsejó a Belinda no regresarle el anillo de compromiso a Christian Nodal

Fotos: @belindapop / @galileamontijo / @nodal / Instagram

En las más reciente edición del matutino Hoy, la conductora Galilea Montijo se sumó a la polémica que desató el rompimiento de Belinda y Christian Nodal. Ahí la presentadora le mandó un mensaje a la intérprete de Amor a Primera Vista en referencia al anillo de compromiso que recibió en mayo de 2021.

Y es que algo que resaltó durante su noviazgo fue los lujosos regalos que el cantante le otorgaba a la también actriz, mismos en los que solía gastar fuertes cantidades de dólares. Ejemplo de ello fue el codicioso anillo de compromiso que le entregó durante un viaje en Europa.

Dicho anillo ha sido el centro de la polémica en redes sociales, ya que algunos internautas piden a Belinda regresar el costoso regalo de compromiso aunque otros señalan que no es correcto y se lo deberían de dejar a la también actriz. Tras este debate en plataformas sociales los conductores de Hoy no quisieron quedarse atrás.

Foto: Instagram @angelcityjewelers

La primera en pronunciarse fue Galilea Montijo quien comentó que ella no estaba de acuerdo en regresarle el anillo a Nodal: “Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan… por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar”, señaló.

Por su parte, Raúl Araiza defendió al intérprete de Adiós amor expresando que no creía que el músico le hubiese pedido la joya de regreso, a lo que la presentadora respondió: “Hay hombres que sí lo piden eh, a mí me pidieron un día el anillo y le dije ‘pero con gusto’ y (se lo lancé) en la cara”.

Fue el pasado el 25 de mayo de 2021 y tras 9 meses de relación que Christian Nodal decidió dar el siguiente paso en su relación otorgándole un costoso anillo de compromiso con un costo de más de 50 millones de pesos mexicanos, según la joyería Angel City Jewelers. Posteriormente, Belinda presumió en una historia de Instagram el anillo con un diamante en corte esmeralda con gemas.

El anillo de Jennifer López tiene similitudes con el que recibió Belinda por parte de Nodal (Foto: Instagram/@jwiesnerjeweler)

En cuanto a la pedida de matrimonio, el programa Ventaneando reportó que el cantante de música regional mexicana rentó el restaurante Salvaje, ubicado en Barcelona, España.

El costo de dicha reserva habría costado 25,000 euros, precio que equivale a 609,548 pesos mexicanos o 30,618 dólares estadounidenses, en el clip publicado por el programa de espectáculos se difundieron unas fotografías de cómo fue decorado el lugar donde los jueces de La Voz pactaron su matrimonio.

De momento todavía es una incógnita el porqué la pareja se separó, aunque en las últimas semanas se especuló sobre un posible distanciamiento por temas económicos.

Fue en diciembre del 2021 las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informaron a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) que la representante de los trabajadores de Belinda Peregrin, debería presentarse ante la Séptima Sala Regional Metropolitana por cuestiones relacionadas con una deuda por más de 7 millones de pesos en crédito fiscal.

La cantante sorprendió con sus declaraciones (Foto: Instagram/@belindapop)

Ese habría sido otro factor que impactó en el romance de la pareja, situaciones vinculadas con dinero. A pesar de los rumores, la actriz de Bienvenidos al Edén no ha hablado sobre este tema. Por otro lado, después de que Nodal publicó el comunicado sobre su ruptura, se viralizaron unas fotografías en donde se le ve conviviendo con otras personas y hay quienes aseguraron era el hermano una exnovia.

Sin embargo, los rumores también apuntan que la relación se vio afectada cuando en enero del 2022 Pepillo Origel aseguró que el romance entre los artistas no estaba en su mejor momento porque supuestamente Cristy Nodal había pedido que su relación terminara por la diferencia de edad; la española ronda los 32 años mientras que el mexicano recientemente cumplió 23.

