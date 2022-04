“Me escapé”: Paul Stanley regresó a “Hoy” tras hospitalización de emergencia

(Foto: @paulstanleyd/Instagram)

Paul Stanley reapareció en el programa Hoy durante la emisión de este 22 de abril luego de que se ausentó por algunos días debido a problemas de salud. El presentador de televisión fue recibido entre aplausos por parte de sus compañeros, quienes no dudaron en abrazarlo y, contrario a lo que se esperaba, no quiso compartir más detalles sobre su padecimiento.

Este viernes, el también conductor de Miembros al aire sorprendió al reincorporarse al matutino de Televisa después permanecer hospitalizado por alrededor de dos días: “Se escapó, tenía que llegar, aquí está nene bebesote”, dijo Raúl Araiza. “Bravo”, dijeron los demás mientras que Paul Stanley atravesaba la puerta que tienen en el foro para recibir a los invitados especiales. “Me escapé del hospital y me fui sin pagar, perdónenme”, pronunció el conductor.

Galilea Montijo, el Negro Araiza, Tania Rincón, Arath de la Torre y Andrea Escanola no dudaron en expresar el cariño que sienten por su compañero y, entre apapachos agradecieron que se encuentre mejor de salud. Sin más, el hijo de Paco Stanley ocupó su lugar dentro las secciones del programa como la mesa de espectáculos, entrevistas y algunos juegos.

(Captura: @programahoy/Instagram)

El actor de Mi querida Herencia no actualizó su estado de salud, sólo comentó que ya se encontraba mejor. Sin embargo, durante una videollamada que tuvo con el matutino la mañana de ayer explicó que todo comenzó tras someterse a una revisión de rutina y los resultados de los estudios arrojaron datos alarmantes que influyeron en su hospitalización de emergencia.

Según contó, sus niveles de plaquetas en la sangre estaban bajos y no sólo eso, cambiaron un par de veces, por lo que la mejor decisión era quedarse bajo observación. Stanley contó que su padecimiento podía estar relacionado con el contagio de salmonela que sufrió a principios de la semana, pero no confirmó la información porque todavía se encontraba en espera del diagnóstico médico.

“Aquí sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso y cuando me hicieron estudios de todo (...) me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores (...) no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy [...] todavía estoy en espera de que los doctores me digan que esta baja de plaquetas fue por la intoxicación que tuve”, declaró.

El actor cómico preocupó a sus seguidores y no especificó el motivo que lo llevó a la sala de hospital (Foto: Instagram)

Paul Stanley comentó que no sabía dónde pudo haberse contagiado de salmonela, pues durante el fin de semana previo viajó a Estados Unidos y después regresó a México. Arath de la Torre aprovechó en enlace para cuestionarlo sobre cómo ha sido su progreso y respondió que para ese momento ya se encontraba mucho mejor porque los malestares habían disminuido.

“Ya (me siento) mejor, ya me pusieron acá mis cubas, ya tengo aquí coquita y un poquito de tequilita blanco. Pero la verdad ya (me siento) cansado, ya con ganas de ir a verlos y todo, pero la salud es primero”, agregó.

Por medio de sus redes sociales, Paul Stanley ha mostrado el departamento en el que vive. Foto: Instagram Paul Stanley

La situación incitó a que Paul Stanley reflexionara sobre la importancia que tiene realizarse revisiones periódicas pese al miedo que pueda existir e invitó al público para que presten mayor atención en a su salud: “Muchas veces por miedo no nos venimos a hacer nuestro chequeo y al final terminamos mal del mofle y de todos lados”.

Memo del Bosque, productor de Perdiendo el juicio, se sinceró sobre la situación del presentador en entrevista para Infobae México:

“Hablé con él temprano antier (martes 19), al parecer fue algo de comida, algo intestinal, yo creo que también es exceso de trabajo, él es un chavo muy talentoso y hace muchos programas, y de repente venía de viajar, y comes aquí y comes allá, y los programas y el estrés, yo creo que por ahí le vino una descompensación, y algo traía intestinal”, declaró.

