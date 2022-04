Memo del Bosque contó detalles sobre la hospitalización de Paul Stanley: “Exceso de trabajo”

El productor se mostró confiado en la pronta recuperación del conductor de "Hoy" (Foto: Instagram)

Paul Stanley ingresó de emergencia al hospital este martes 19 de abril, pero no se supo públicamente sino a este miércoles 20, cuando el actor cómico apareció en un video donde se le ve en la cama del centro de salud y manda saludos.

Dicho video fue proyectado en la conferencia de prensa de presentación del programa Perdiendo el juicio, que está por estrenar al aire su segunda temporada. En el material audiovisual se le oye al conductor de Hoy saludar a sus compañeros y a los reporteros que acudieron a Televisa.

“A todos mis amigos de Perdiendo el juicio compañeros, gente de la prensa, les mando muchos besos y abrazos. Desde un complejo turístico hospitalario, porque ando internadito, ando malito… pero no se pierdan Perdiendo el juicio, lo hicimos con mucho amor y se van a divertir mucho”, dijo ataviado con una bata desde el cuarto de hospital, sin especificar el motivo que lo llevó allá.

El actor cómico preocupó a sus seguidores y no especificó el motivo que lo llevó a la sala de hospital (Foto: Instagram)

Horas después, el propio actor -quien recientemente se comprometió a casarse- sorprendió a su público con una imagen compartida en su cuenta de Instagram, donde un breve mensaje “Saludos banda, coman frutas y verduras”, terminó por intrigar a sus seguidores.

No fue sino hasta la mañana de este jueves 21 cuando el hijo del recordado Paco Stanley explicó en un enlace con el programa Hoy, donde forma parte del cuadro principal de conductores, cuál es su estado de salud y cuál es la afectación que lo llevó a internarse en el hospital.

Con un mejor semblante, el presentador de televisión explicó que los doctores detectaron un bajo nivel de plaquetas en su sangre, por lo que permanecerá en reposo durante las próximas horas.

Paul Stanley habló sobre su estado de salud en el programa "Hoy". El conductor fue internado de emergencia

Entre bromas y buenos deseos por parte de sus compañeros, el también actor contó que todo comenzó después de que acudió al nosocomio tras sufrir una infección de salmonela y, tras de someterse a un chequeo general, los resultados no fueron favorables.

“Aquí sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso y cuando me hicieron estudios de todo (...) me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores (...) no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy”, declaró.

Tras sus palabras, ahora el productor Memo del Bosque, quien trabaja con Paul en Perdiendo el juicio, contó lo que sabe de la salud del famoso y se aventuró a plantear que su afectación podría derivar también de el estrés al que Paul se somete cotidianamente:

Memo del Bosque se encuentra feliz ante el inicio de la segunda temporada de "Perdiendo el juicio" (Foto: Archivo)

“Hablé con él temprano antier (martes 19), al parecer fue algo de comida, algo intestinal, yo creo que también es exceso de trabajo, él es un chavo muy talentoso y hace muchos programas, y de repente venía de viajar, y comes aquí y comes allá, y los programas y el estrés, yo creo que por ahí le vino una descompensación, y algo traía intestinal”, contó en charla con Infobae México.

El productor de Televisa confió en que con los cuidados que está recibiendo en el hospital, Paul saldrá avante y pronto podrá reincorporarse al matutino.

“Creo que ese día fue al programa de Hoy, ayer ya estaba internado, se internó antier (martes) en la tarde noche, pero antier, me parece que alguien me dijo que sí lo había visto en el programa y que ya después saliendo seguramente se fue porque se ha de haber sentido mal, él me grabó ayer un mensaje para la prensa, que lo proyecté yo ahí en la rueda de prensa”.

Paul Stanley forma parte del elenco de la segunda temporada de "Perdiendo el juicio" (Foto: Instagram)

“Yo creo que es de esas descompensaciones que de repente te pasan, o alguna infección, y que con suero, con algún tratamiento yo estoy seguro que va a salir. No creo que se nada grave, pero es algo que finalmente en ese momento delicado que te hace sentir mal y le han de haber recomendado ‘sabes qué, métete a ponerte suero, y a estabilizarte”, contó el realizador.

Se espera que en los próximos días Paul vuelva a aparecer en la pantalla en vivo, pues el comediante saldrá a cuadro también en los programas ya grabados de Perdiendo el juicio, programa cuya segunda temporada se estrenará este lunes 25 de abril.

