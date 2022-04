Lenny Kravitz en México: captan al cantante bailando “La batidora” a ritmo de marichi

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida al cantante. (Foto: @lennykravitz / IG) (Captura: @ChicoFlash_/Twitter)

Lenny Kravitz se encuentra de visita en México y, como era de esperarse, sólo bastaron unas horas para que las redes sociales se inundaran con imágenes del cantautor captadas por quienes tuvieron la fortuna de encontrárselo durante su paseo por calles de Mixcoac, CDMX. Gracias a ello, fue visto mientras movía la cadera a ritmo de La batidora interpretada por grupo de mariachi.

En las últimas horas se viralizó un video de Lenny Kravitz disfrutando de la noche en la Ciudad de México. En el breve audiovisual se puede ver al productor estadounidense rodeado de gente, con una chamarra en la mano y portando el mismo look que lució en su fotografía tomada durante su caminata por una banqueta.

El cantante se encontraba acompañado de un mariachi quienes, sin pensarlo dos veces, intentaron hacerlo bailar a toda costa. Para ello, tomaron la decisión de interpretar un pedazo de La batidora, canción original de El General. Lenny Kravitz movió su cadera muy a su estilo y al final, como gesto de agradecimiento, aplaudió a los músicos mexicanos.

(Captura: @ChicoFlash_Twitter)

El video fue recuperado por usuarios de Twitter, quienes reaccionaron con divertidos comentarios sarcásticos y algunos memes donde relacionaron los pasos del también actor con aquellos que suelen brillar en la pista de baile durante fiestas populares mexicanas como XV años y bodas.

“Lenny Kravitz bailando a ritmo de señora en XV años ¡Qué tal ese ritmazo!”, “¿Realmente fuiste a México si no bailaste el mariachi loco? Lenny Kravitz mueve el bote con estilo mexa”, “Lenny Kravitz en México, bailando la batidora con mariachi y tú te freseas”, “Lenny Kravitz bailando con la música de unos mariachis callejeros es lo más divertido que he visto esta semana.”, “No sabía que necesitaba un video de Lenny Kravitz bailando así”, fueron algunos comentarios.

surgieron memes por la visita del famoso (Captura: @SoyIsakyn/Twitter) ·

La actitud que tuvo el intérprete de 57 años durante su visita al país fue aplaudida en redes sociales debido a que se mostró con sencillez y procuró no llamar la atención, sin embargo, no pudo evitar hacerlo durante su paseo por Mixcoac. El pasado miércoles 20 de abril, Lenny Kravitz publicó una fotografía desde el lugar en su cuenta de Instagram y las reacciones de los mexicanos no se hicieron esperar.

Algunas figuras del medio como Tania Rincón comentaron la publicación con emojis. No obstante, el verdadero ingenio mexicano salió a relucir a través de ocurrentes memes. Así se logró ver al cantante entre puestos de comida y, por esa razón, surguió el rumor de que habría comido en un puesto de gorditas. También se bromeó con la posibilidad de que comprara algún artículo en puestos de paca o estuviera dispuesto a probar una michelada.

El famoso vivió la experiencia en México (Fotos twitter/@asael_grande)

También se recuperó el rostro de Lenny Kravitz en el conocido meme de Homero Simpson recostado en su cama, pero cubierto con una clásica cobija mexicana. Algunos otros aprovecharon la fotografía del productor para promocionar sus productos o establecimientos, tal fue el caso de una panadería ubicada en la colonia Pensil, CDMX.

“La gente se pone más feliz por ver a Lenny Kravitz en México, que por ver al presidente en México!!!”, “No vayan a comenzar, con el “Lenny Kravitz lleva tanto en México, que”..., “Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que ya los fue a visitar Lenny Kravitz”, “Voy a comenzar una cacería para ir en busca de Lenny Kravitz, me acabo de enterar que está en México”, “Lenny Kravitz lleva tanto en México qué sé chutó dos órdenes de tacos de suadero del puesto de atrás de la foto de 5 x 40 pesos con todo y sobrevivió...”, fueron otros tuits al respecto.

