La Casa de los Famosos: Laura Bozzo fue confirmada durante los Latin AMAs

Laura Bozzo se unió al reality (Foto: instagram)

Este día se llevaron a cabo los Latin American Music Awards (Latin AMAs), durante la entrega de reconocimientos para diversos artistas musicales, la producción de Telemundo confirmó una participante más para la segunda temporada de su reality La Casa de los Famosos.

La conductora de televisión Laura Bozzo fue la elegida para vivir al interior de una casa junto a otras celebridades sin tener contacto con el exterior. El anuncio sorprendio a seguidores tanto del reality como de la presentadora.

Por otra parte, en la cuenta de Instagram oficial de Telemundo se pudo leer el siguiente mensaje para darle la bienvenida a la conductora de diversos talk shows.

(Foto: Instagram/@telemundo)

“La reconocida conductora, Laura Bozzo está confirmada y lista para revolucionar La Casa De Los Famosos. ¿Están list@s para verla en acción? Nueva temporada martes 10 de mayo a las 7PM/6C por @Telemundo. ¡Te esperamos! @laurabozzo_of #ConfirmadosLCDLF2 #LCDLF2″

De esta manera, Laura Bozzo se sumó a los concursantes ya confirmados para este reality, el cuál se estrenará el próximo 10 de mayo a las 19 horas; es decir, las 18 horas en el tiempo central de los Estados Unidos.

Este reality permite a su público monitorear todo el tiempo a los artistas e influencers que “se encierran” durante algunas semanas en una gran casa.

Brenda Zambrano estarán Juan Vidal podrían estar en la temporada (Fotos: Instagram/@telemundorealities)

“¡Esto se empieza a poner bueno! @niurka.oficial, la actriz, vedette y cantante más polémica del entretenimiento llega a #LCDLF2 para darlo todo y ganar la competencia. ¿Qué creen que pasará con su llegada? #ConfirmadosLCDLF2″, se pudo leer también en la publicación de Instagram de esta televisora.

Esta semana se confirmaron otros famosos, es decir, Mayeli Alonso y Juan Vidal. Luego de diversos rumores sobre quiénes serían los integrantes de la segunda temporada, Telemundo confirmó el pasado 6 de abril a Niurka Marcos como la primera participante en La Casa de los Famosos. Otros confirmados son:

Ella fue la primera confirmada (Foto: Instagram/@telemundo)

-Luis Potro Caballero

El fue integrante de Acapulco Shore y recientemente un kareoke en el Escenario inclinado de Me Caigo de Risa. . La participación más destacada de este capítulo fue la de este influencer y Manelyk, pues en su debut dentro de La Familia Disfuncional, se mostraron entusiastas al involucrarse en todos los juegos.

-Ivonne Montero

La protagonista de La loba, El tigre de Santa Julia y Secretos del Alma compartió con sus seguidores de Instagram lo siguiente: “Familia, estoy confirmada para llegar a La Casa de los Famosos 2. Estoy dispuesta a entrar sin filtros y a enfrentar lo que venga. Estará increíble”, publicó.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas donde participaron los usuarios de la plataforma para tratar de descubrir algunos detalles sobre su nuevo proyecto en televisión.

“Me siento muy emocionada, no les miento, me están hasta sudando las manos porque es un gran reto para mí. Es una experiencia que, sin duda, va a ser muy emocionante, muy fuerte porque vamos a estar por ahí unos meses concentrados, no vamos a poder tener comunicación con nadie”, comentó.

Ellos fueron los confirmados para la segunda temporada (Foto: Instagram/@telemundo)

-Nacho Casano

El actor usó su cuenta de Instagram para compartir la enhorabuena con sus seguidores: “Estoy confirmado y vengo a dejarlo todo en La Casa de los Famosos 2 ¿Se revolucionará la casa con mi llegada?”

-Brenda Zambrano

A pesar de que su participación estaba casi confirmada para la primera temporada, Brenda reveló mediante su cuenta de Twitter que no participaría en el reality por la oferta económica que le presentaron.

“Se especuló mucho esto, solo les diré que ¡les faltó presupuesto! YO NO BUSCO YA ENTRAR A ALGÚN REALITY PARA HACERME CONOCIDA, si no lo que necesito ahora es facturar y facturo mejor estando fuera que encerrada”, dijo la influencer el día de ayer en un mensaje que posteriormente borró.

