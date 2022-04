Latin AMAs 2022: conoce la lista completa de ganadores

La cantante mexicana Lupita D'Alessio fue homenajeada con el "Premio Leyenda" durante la séptima edición de los Latin American Music Awards. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Durante marzo y abril se llevaron a cabo distintas ceremonias de premiación en reconocimiento a lo mejor del cine y la música. En esta ocasión tocó el turno de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), galardones que aplauden los logros alcanzados por los artistas del momento de acuerdo con distintas categorías.

La séptima gala de premiación se llevó a cabo el pasado jueves 21 de abril en la Arena Michelob Ultra de Las Vegas, Nevada. Desde la alfombra roja, grandes estrellas latinas robaron suspiros con sus espectaculares atuendos y, aunque muchos estaban considerados para recibir el galardón, sólo algunos lo lograron.

En los últimos años, Karol G se ha posicionado como una de las intérpretes favoritas del público dentro del género urbano. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

A continuación presentamos la lista completa de ganadores:

Artista del año - Karol G

Nuevo Artista del Año - María Becerra

Sencillo del Año - Bad Bunny y Jhay Cortez

Álbum del año- Karol G

Artista Favorita Femenina - Karol G

Artista Favorito Masculino - Bad Bunny

Dúo o Grupo Favorito - Aventura

La cantante argentina ha destacado dentro de la industria con "Entre nosotros", "Qué más pues?" y "Miénteme". (Instagram: Latin American Music Awards)

Álbum Favorito Pop - Déjá Vu de CNCO

Canción Favorita Pop - Pareja del año de Sebastián Yatra y Mike Towers

Artista Favorito Solo Regional Mexicano - Christian Nodal

Dúo o Grupo Favorito Regional Mexicano - Grupo Firme

Álbum Favorito Regional Mexicano - Ahora de Christian Nodal

Canción Favorita Regional Mexicano - Botella Tras Botella de Gera MX & Christian Nodal

Nodal también ganó un premio (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Artista Favorito Urbano - Karol G

Álbum Favorito Urbano - KG0516 de Karol G

Canción Favorita Urbano - Dákiti de Bad Bunny & Jhay Cortez

Artista Favorito Tropical - Romeo Santos

Álbum Favorito Tropical - En curentena de El Gran Combo de Puerto Rico

Canción Favorita Tropical - Volví de Aventura & Bad Bunny

Recientemente, la banda mexicana destacó en el Festival Coachella (Foto: Instagram/@grupofirme)

Artista Favorito Crossover - The Weeknd

Colaboración del Año- El Makinon de Karol G & Mariah Angeliq

Canción Viral del Año - AM de Nio Garcia, J Balvin & Bad Bunny

Gira del Año - Enrique Iglesias & Ricky Martin

Video Favorito - Girl From Rio de Anitta

Artista Social Favorito - Pabllo Vittar

Anitta brilló durante estos premios (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

La gran ganadora de la noche fue Karol G, quien a pesar de no asistir a la ceremonia, fue reconocida con 5 galardones. En los últimos años, la intérprete colombiana ha logrado posicionarse en el gusto del público dentro del género urbano con canciones como Bichota, Sejodioto, Provenza, Mamii, por mencionar algunas.

Otro representante del reguetón que no asistió a la ceremonia fue Bad Bunny, sin embargo, también fue acreedor a dos premios: “Sencillo del Año” y “Artista Favorito Masculino”.

Uno de los momentos más especiales de los Latin AMAs 2022 fue el merecido homenaje que recibió Lupita D’Alessio por sus más de 50 años de trayectoria. Casi al borde del llanto, la afamada intérprete subió al escenario para agradecer el “Premio Leyenda”, mencionó que su talento lo heredó de sus padres, reconoció el apoyo que ha recibido por parte de su familia y dedicó su triunfo a México, su país natal.

Lupita D'Alessio recibió un premio (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

“A México que me vio crecer. A Latinoamérica por supuesto y a Estados Unidos. Muchísimas gracias por este cariño, por mantenerme viva por casi 52 años. Gracias al Puma que me enseñó tanto a mí, me dejó un legado maravilloso. Maestro, gracias por entregarme este trofeo. Quiero agradecerles a mis padres que quiero dedicarles este trofeo a ellos. Mi madre fue becada para el Metropolitan Opera House de París, mi padre para la BBC de Londres. Ellos me enseñaron lo que ahora sé”, declaró la Leona dormida.

Por otro lado, Eduin Caz protagonizó un bochornoso momento cuando le tocó otorgar el premio “Sencillo del año” a Bad Bunny y Jhay Cortez. “Y el ganador del Latin Grammy Music Award es... ¡Ay no, me equivoqué!”, pronunció al tiempo en que reconoció su terrible equivocación que sólo terminó por desatar las risas de los presentes.

