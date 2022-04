Sofía Niño de Rivera relató lo difícil que es ser una mujer “blanca y privilegiada” en México: “Te van a criticar por todos lados”

Sofía Niño de Rivera relató lo difícil que es ser una mujer “blanca y privilegiada” en México

Sofía Niño de Rivera es una creadora de contenido y standupera mexicana que se ha ganado el cariño de algunos y el rechazo de otros, resultante a sus ya controvertidas opiniones con relación a la política en México, religión y actos comunes que salen a escena durante sus shows de stand up.

Fue durante la más reciente emisión del programa La Entrevista con Yordi con Yordi Rosado, donde la nacida en la Ciudad de México ahondó sobre su infancia en Chihuahua, la relación con sus padres, como ha evolucionado su forma de hacer comedia, su trayectoria en el stand up y como ha aprendido a sobrellevar los señalamientos negativos.

“Sí, sobre todo en un país donde ser mujer, ser blanca, ser privilegiada, ser comediante y libre; las mujeres libres tampoco son muy comunes en este país, libres me refiero a libertad de expresión, o sea, realmente no les molesta decir lo que piensan; es difícil porque te van a criticar por todos lados”, afirmó la comediante de 40 años.

Para dar contexto a los internautas que siguen el canal de entrevistas de Yordi Rosado; Niño de Rivera puso como ejemplo una parte de su más reciente especial en Amazon Prime, en el cual se “burla” de Jesús, y por el cual, muchos seguidores comenzaron a criticarla por hacer comedia de algo como la religión.

“Qué difícil vivir en un mundo donde hay tantas diferencias de creencias, de opiniones, traumas, tantas heridas, tantas sectas. Para mí hay mucho ‘sectismo’, tanto político, como religioso, como social, hay muchísimos miedos, que entiendo, entonces se agarran de otras cosas para sobrevivir”, subrayó la standupera que participó en la tercera temporada de la producción de comedia LOL de Amazon Prime.

“Qué difícil tratar de, ni siquiera, es de que te odie todo el mundo, que difícil tratar de no ofender a nadie. Es muy difícil, entonces yo ya dejé de tratar, entonces yo pongo y que se ofenda quién sea, no puedes hacer nada más”, agregó a la conversación que duró poco más de 1 hora y media.

Más adelante, la primera mujer en presentar un show de comedia para Netflix en la historia con Sofía Niño de Rivera: Expuesta (2016) ahondó sobre el porqué que ella cree que causa polémica y dijo, que es porque representa cosas en las cuales la sociedad todavía tiene muchos tabúes.

“Represento mujeres fuertes, represento personas privilegiadas, represento seres humanos que piensan diferente, representó libertad, representó falta de moral. Represento muchas cosas que a muchas personas les cuesta trabajo dejar ir”, enfatizó la cómica que debutó en el arte dramático en el 2015.

“Yo entiendo que soy privilegiada, que nací en una familia privilegiada… El tema del privilegio es qué haces donde naces, porque no escoges donde naces. Entiendo que vengo de una familia y situación privilegiada, pero yo quería crear mi propio éxito”, detalló Niño de Rivera.

Para finalizar, la también histrionisa que dio vida a Emilia en la producción de Netflix, Club de Cuervos, se pronunció sobre los señalamientos en su contra luego de que un internauta difundiera un video del pasado, donde Niño de Rivera explicaba que para potenciar su carrera a sus entonces 28 años, un sueldo de 30 mil pesos era insuficiente, por lo que ocasionó que la redes sociales se volcaran en su contra.

“Si me agarran en un buen día, no me molesta mucho, lo primero que hago siempre es ver si la cagu* [...] pero si es algo como los 30 mil pesos, digo ‘me están criticando por querer superarme como persona y profesional’, yo nunca dije ‘mi miserable sueldo, nunca dije que era un sueldito asqueroso’. Si ven la entrevista completa, yo dije que la publicidad estaba mal pagada porque tenía universidad y años de experiencia”, arguyó.

“No puedes hablar nunca de dinero, porque hay gente que gana menos que tú, pero también hay que gente que gana más que yo. El problema del mexicano y del latino es que no les gusta que la gente se supere, no le gusta que si no viene de cero creas en algo, no les gusta que una mujer sea exitosa [...]”, finalizó.

