Tres plantas que ahuyentan a las chinches y dónde colocarlas para mayor efectividad

Las plantas aromáticas pueden ser un gran recursos para ahuyentar chinches y otros animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de la temporada de calor, la presencia de chinches en casas y departamentos se vuelve una molestia recurrente.

Frente al uso de insecticidas químicos, algunas plantas aromáticas ofrecen una alternativa natural y sencilla para mantener estos insectos lejos de los espacios habitables.

En este sentido, colocar menta, lavanda o romero en puntos estratégicos del hogar puede ayudar a crear barreras aromáticas efectivas y sumar un toque verde al entorno doméstico, tal como te contamos a continuación.

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En la oscuridad de la noche, los chinches hacen su aparición, explorando su entorno con sus curiosas antenas y cuerpos segmentados. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Tres plantas que ayudan a ahuyentar a las chinches y dónde colocarlas para mayor efectividad

1. Menta: la menta es una de las plantas más recomendadas para repeler chinches en espacios domésticos. Su principal beneficio radica en el aroma intenso que desprenden sus hojas, producto de la alta concentración de mentol y aceites esenciales, estos compuestos alteran la orientación de los insectos y dificultan su permanencia en el área.

Dónde colocar: Lo ideal es colocar macetas de menta cerca de puertas, ventanas o balcones, así como en la cocina. También puede utilizarse fresca, en macetas o como hojas secas distribuidas en alacenas y despensas. Esto permite renovar fácilmente su efecto repelente y adaptarlo a distintas áreas y muebles.

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Planta de menta. (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Lavanda: La lavanda ofrece varios beneficios para ahuyentar a las chinches en el hogar. Sus hojas y flores contienen aceites esenciales como el linalool y el eucaliptol, sustancias que resultan desagradables para estos insectos y dificultan que permanezcan o se reproduzcan en el entorno doméstico.

Dónde colocar: El aroma intenso de la lavanda actúa como una barrera natural en puntos de ingreso, especialmente cuando se coloca en macetas cerca de ventanas, puertas, balcones o patios con buena iluminación. Esta ubicación estratégica maximiza el alcance de su fragancia y refuerza la protección en los accesos a la casa.

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La lavanda, además, es fácil de cultivar en maceta y se adapta bien a diferentes espacios, lo que permite moverla según la temporada o las necesidades del hogar. También puede usarse seca, distribuyendo pequeñas bolsas con flores de lavanda en alacenas, armarios o rincones donde suelen ocultarse las chinches.

Una maceta de lavanda dentada florecida adorna un alféizar de madera, recibiendo la luz del sol que entra por una ventana con vistas a un jardín verde borroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Romero: El romero es una planta aromática que ayuda a ahuyentar a las chinches por varios motivos. Sus hojas liberan aceites esenciales como el cineol y el alcanfor, compuestos de olor intenso que resultan molestos para los insectos y dificultan que se establezcan en el hogar.

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Dónde colocar: Para mayor efectividad, coloca estas plantas en puntos de ingreso como puertas, ventanas, balcones, patios y cerca de la cocina. También es útil poner hojas secas en alacenas o despensas, renovándolas cuando pierden aroma.

Planta de romero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros consejos que puedes seguir para ahuyuentar a las chinches del hogar

Además de las mejores remedios caseros para ahuyentar a las chinches del hogar, según recomendaciones actuales, incluyen:

Aspirar frecuentemente : Pasar la aspiradora en colchones, alfombras, muebles tapizados, marcos y patas de la cama, así como en grietas y esquinas de la habitación. Esto ayuda a eliminar chinches adultas y huevos.

Lavar con agua caliente : Toda la ropa de cama, sábanas, cobijas y prendas deben lavarse con agua muy caliente y secarse a altas temperaturas, al menos durante 30 minutos. El calor es efectivo para eliminar chinches y sus huevos.

Limpieza con vapor : Limpiar muebles y colchones con vapor es otra medida efectiva, ya que la alta temperatura mata tanto a los insectos como a los huevecillos.

Reparar grietas y sellar huecos : Sella paredes, techos y áreas cercanas a las camas para evitar que las chinches encuentren escondites.

Monitoreo constante: Mantener la limpieza y revisar de forma periódica los sitios donde suelen ocultarse, como debajo de colchones y en muebles cercanos a la cama.

Una infografía de Infobae detalla soluciones caseras para ahuyentar chinches del hogar y prevenir reinfestaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas, combinadas con la colocación de plantas aromáticas como menta, lavanda o romero en puntos de ingreso, pueden ayudar a mantener las chinches alejadas del hogar.

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