Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Huila registró tres nuevas especies de ranas: avance para la biodiversidad y la gestión ambiental

El descubrimiento de dos anfibios nunca antes vistos en el departamento y una nueva distribución en Neiva fortalece el monitoreo ecológico y evidencia el papel de las comunidades en la conservación

Huila sumó tres nuevos registros de ranas gracias al monitoreo comunitario y científico de la biodiversidad local - crédito CAM
Huila sumó tres nuevos registros de ranas gracias al monitoreo comunitario y científico de la biodiversidad local - crédito Asocars
Guardar

El departamento de Huila suma tres nuevos registros de ranas, resultado de un proceso de monitoreo comunitario y científico que fortalece la comprensión de la biodiversidad local y subraya la importancia de los anfibios como indicadores de la salud de los ecosistemas.

El reciente anuncio realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) en conjunto con grupos de monitoreo comunitario, revela que dos especies fueron documentadas por primera vez en el departamento y una amplió su distribución al municipio de Neiva.

Según informó la CAM, este avance responde a un trabajo coordinado entre la autoridad ambiental y las comunidades locales de Isnos y Neiva, en el desarrollo de proyectos de seguimiento ecológico y restauración ambiental.

PUBLICIDAD

La importancia de los anfibios para los ecosistemas

La CAM informó que dos especies de anfibios fueron documentadas por primera vez en Huila y una amplió su distribución al municipio de Neiva - crédito Asocars
La CAM informó que dos especies de anfibios fueron documentadas por primera vez en Huila y una amplió su distribución al municipio de Neiva - crédito Asocars

Los anfibios, a pesar de ser un grupo poco estudiado y con baja popularidad, cumplen un papel fundamental en la evaluación de la calidad ambiental.

Katherine Arenas, bióloga de la CAM, explicó que “los anfibios son uno de los grupos de fauna menos conocidos y menos estudiados, precisamente porque no resultan muy carismáticos. Sin embargo, este grupo es de vital importancia para los ecosistemas, ya que son muy buenos bioindicadores de la salud y la calidad del ecosistema en los que habitan”.

El reporte de la CAM, recogido en su boletín de prensa, indica que los tres nuevos registros permiten conocer la distribución de especies de anfibios y realizar un seguimiento de la salud de los ecosistemas donde se encuentran. Arenas señaló que estos hallazgos son especialmente relevantes porque los anfibios enfrentan amenazas a nivel mundial y sus hábitats presentan una notable reducción.

PUBLICIDAD

El primer registro: una rana de torrente en Isnos

La rana de torrente andina Hyloscirtus aff. denticulentus fue registrada por primera vez en Isnos, en bosques y quebradas de montaña - crédito Asocars
La rana de torrente andina Hyloscirtus aff. denticulentus fue registrada por primera vez en Isnos, en bosques y quebradas de montaña - crédito Asocars

El municipio de Isnos fue escenario del primer registro para el departamento de la especie Hyloscirtus aff. denticulentus, una rana de torrente andina asociada a bosques y quebradas de montaña. El hallazgo se logró gracias al trabajo conjunto entre la CAM y el grupo de monitoreo comunitario Orígenes, que desarrollaron jornadas de campo dentro del área del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomca) del río Loro y otros afluentes del Magdalena.

La presencia de esta especie en Isnos amplía el inventario de la herpetofauna en Huila y pone de relieve la importancia de conservar los ecosistemas altoandinos donde habita. “Estos registros son el resultado del monitoreo que adelantamos junto con las comunidades y representan información importante para fortalecer el conocimiento sobre la distribución de los anfibios en Huila”, afirmó Arenas, citada por la CAM.

Neiva suma dos registros inéditos

El segundo hallazgo corresponde a la rana de cristal Nymphargus oreonympha, detectada por primera vez en el departamento en el Centro de Estudios e Interpretación del Bosque Andino Surcolombiano Ceibas La Colonia de Neiva. El reporte fue realizado por el grupo de monitoreo comunitario Cacique Candela, en colaboración con la CAM.

La rana de cristal Nymphargus oreonympha fue detectada por primera vez en Huila en Ceibas La Colonia de Neiva, según la CAM y el grupo Cacique Candela - crédito Asocars
La rana de cristal Nymphargus oreonympha fue detectada por primera vez en Huila en Ceibas La Colonia de Neiva, según la CAM y el grupo Cacique Candela - crédito Asocars

Las ranas de cristal destacan por su sensibilidad a los cambios ambientales y su presencia indica ecosistemas saludables y fuentes hídricas bien conservadas. Según la CAM, este hallazgo resalta el valor del monitoreo participativo y la restauración ecológica liderada por las comunidades en Neiva.

“Se trata de una especie altamente sensible a los cambios ambientales, por lo que su presencia constituye un indicador de ecosistemas saludables y de fuentes hídricas en buen estado de conservación”, detalló el boletín.

El tercer registro estuvo a cargo del mismo grupo de monitoreo en Neiva y corresponde a Rheobates palmatus, una rana endémica de Colombia que se documentó por primera vez en el municipio. El hallazgo ocurrió en el área del Pomca del río Loro, río Las Ceibas y afluentes del Magdalena, dentro del ecosistema de bosque seco tropical. Durante la jornada se observaron varios machos vocalizando y hembras cercanas, lo que evidencia actividad reproductiva de la especie.

Ciencia participativa y conservación

Rheobates palmatus, una rana endémica de Colombia, fue documentada por primera vez en Neiva y mostró actividad reproductiva en bosque seco tropical - crédito Asocars
Rheobates palmatus, una rana endémica de Colombia, fue documentada por primera vez en Neiva y mostró actividad reproductiva en bosque seco tropical - crédito Asocars

La CAM destacó la importancia del trabajo articulado con los grupos de monitoreo comunitario para complementar los procesos de seguimiento de la biodiversidad.

“Desde la CAM destacamos el trabajo con los grupos de monitoreo comunitario que nos ha permitido obtener información que complementa los procesos de seguimiento de la biodiversidad y evidencia el aporte de la ciencia participativa al conocimiento de las especies presentes en el departamento”, resaltó Arenas.

La autoridad ambiental subrayó la necesidad de afianzar los esfuerzos de conservación, ya que los anfibios se encuentran entre los grupos más amenazados a nivel global, en parte por la reducción de sus hábitats. Estos nuevos registros permitirán orientar acciones de protección tanto para las especies como para los ecosistemas que habitan.

“Es muy importante aunar esfuerzos para la conservación de las especies y de su hábitat”, concluyó Arenas, que reiteró el llamado a fortalecer el monitoreo y la participación local en la protección de la biodiversidad huilense.

Temas Relacionados

RanasHuilaBiodiversidadConservación de especiesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vuelos en Colombia podrían ser más baratos: IATA propone reducir el IVA al 5%

La asociación asegura que la actual carga tributaria frena el crecimiento del mercado aéreo. Por esa razón, presentó una serie de propuestas para que el próximo Gobierno fortalezca la competitividad y la conectividad del sector

Vuelos en Colombia podrían ser más baratos: IATA propone reducir el IVA al 5%

Francia Márquez presentó su retrato oficial, que estará ubicado en la galería de la casa vicepresidencial

La obra, realizada por el artista Jaime Rojas, busca representar el hecho histórico de que Márquez se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de vicepresidenta en la historia del país

Francia Márquez presentó su retrato oficial, que estará ubicado en la galería de la casa vicepresidencial

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

El comunicador, nacido en La Palma (Cundinamarca), tuvo su último programa de ‘El Vbar Caracol’, el cual fundó, el pasado lunes 3 de agosto de 2026

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. y podría definir el nuevo líder de la Liga BetPlay jugadas tres jornadas del campeonato en el segundo semestre del año

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Habilitación de cuentas en dólares y beneficios tributarios hasta la edad de pensión, lo que le proponen a De la Espriella para atraer inversión

La Bolsa de Valores de Colombia presentó un plan que traza una estrategia que podría transformar el crecimiento del país al facilitar el acceso de nuevos actores y crear esquemas innovadores para el ahorro y la financiación

Habilitación de cuentas en dólares y beneficios tributarios hasta la edad de pensión, lo que le proponen a De la Espriella para atraer inversión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Deportes

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

El papá de Gustavo Puerta habría tenido que pagar “centenares de millones” para que llegara a ser futbolista profesional

Continúa la ‘novela’ de Nelson Deossa: cinco clubes ingleses se interesan en el colombiano tras brillar con el Real Betis

Escándalo en la Liga Femenina: la jueza quedó en la mira por sancionar solo con amarilla la fuerte patada de Tahicelis Marcano a Laura Tamayo