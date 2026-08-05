Huila registró tres nuevas especies de ranas: avance para la biodiversidad y la gestión ambiental

Huila sumó tres nuevos registros de ranas gracias al monitoreo comunitario y científico de la biodiversidad local - crédito Asocars

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El departamento de Huila suma tres nuevos registros de ranas, resultado de un proceso de monitoreo comunitario y científico que fortalece la comprensión de la biodiversidad local y subraya la importancia de los anfibios como indicadores de la salud de los ecosistemas.

El reciente anuncio realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) en conjunto con grupos de monitoreo comunitario, revela que dos especies fueron documentadas por primera vez en el departamento y una amplió su distribución al municipio de Neiva.

Según informó la CAM, este avance responde a un trabajo coordinado entre la autoridad ambiental y las comunidades locales de Isnos y Neiva, en el desarrollo de proyectos de seguimiento ecológico y restauración ambiental.

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La importancia de los anfibios para los ecosistemas

La CAM informó que dos especies de anfibios fueron documentadas por primera vez en Huila y una amplió su distribución al municipio de Neiva - crédito Asocars

Los anfibios, a pesar de ser un grupo poco estudiado y con baja popularidad, cumplen un papel fundamental en la evaluación de la calidad ambiental.

Katherine Arenas, bióloga de la CAM, explicó que “los anfibios son uno de los grupos de fauna menos conocidos y menos estudiados, precisamente porque no resultan muy carismáticos. Sin embargo, este grupo es de vital importancia para los ecosistemas, ya que son muy buenos bioindicadores de la salud y la calidad del ecosistema en los que habitan”.

El reporte de la CAM, recogido en su boletín de prensa, indica que los tres nuevos registros permiten conocer la distribución de especies de anfibios y realizar un seguimiento de la salud de los ecosistemas donde se encuentran. Arenas señaló que estos hallazgos son especialmente relevantes porque los anfibios enfrentan amenazas a nivel mundial y sus hábitats presentan una notable reducción.

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El primer registro: una rana de torrente en Isnos

La rana de torrente andina Hyloscirtus aff. denticulentus fue registrada por primera vez en Isnos, en bosques y quebradas de montaña - crédito Asocars

El municipio de Isnos fue escenario del primer registro para el departamento de la especie Hyloscirtus aff. denticulentus, una rana de torrente andina asociada a bosques y quebradas de montaña. El hallazgo se logró gracias al trabajo conjunto entre la CAM y el grupo de monitoreo comunitario Orígenes, que desarrollaron jornadas de campo dentro del área del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomca) del río Loro y otros afluentes del Magdalena.

La presencia de esta especie en Isnos amplía el inventario de la herpetofauna en Huila y pone de relieve la importancia de conservar los ecosistemas altoandinos donde habita. “Estos registros son el resultado del monitoreo que adelantamos junto con las comunidades y representan información importante para fortalecer el conocimiento sobre la distribución de los anfibios en Huila”, afirmó Arenas, citada por la CAM.

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Neiva suma dos registros inéditos

El segundo hallazgo corresponde a la rana de cristal Nymphargus oreonympha, detectada por primera vez en el departamento en el Centro de Estudios e Interpretación del Bosque Andino Surcolombiano Ceibas La Colonia de Neiva. El reporte fue realizado por el grupo de monitoreo comunitario Cacique Candela, en colaboración con la CAM.

La rana de cristal Nymphargus oreonympha fue detectada por primera vez en Huila en Ceibas La Colonia de Neiva, según la CAM y el grupo Cacique Candela - crédito Asocars

Las ranas de cristal destacan por su sensibilidad a los cambios ambientales y su presencia indica ecosistemas saludables y fuentes hídricas bien conservadas. Según la CAM, este hallazgo resalta el valor del monitoreo participativo y la restauración ecológica liderada por las comunidades en Neiva.

“Se trata de una especie altamente sensible a los cambios ambientales, por lo que su presencia constituye un indicador de ecosistemas saludables y de fuentes hídricas en buen estado de conservación”, detalló el boletín.

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El tercer registro estuvo a cargo del mismo grupo de monitoreo en Neiva y corresponde a Rheobates palmatus, una rana endémica de Colombia que se documentó por primera vez en el municipio. El hallazgo ocurrió en el área del Pomca del río Loro, río Las Ceibas y afluentes del Magdalena, dentro del ecosistema de bosque seco tropical. Durante la jornada se observaron varios machos vocalizando y hembras cercanas, lo que evidencia actividad reproductiva de la especie.

Ciencia participativa y conservación

Rheobates palmatus, una rana endémica de Colombia, fue documentada por primera vez en Neiva y mostró actividad reproductiva en bosque seco tropical - crédito Asocars

La CAM destacó la importancia del trabajo articulado con los grupos de monitoreo comunitario para complementar los procesos de seguimiento de la biodiversidad.

“Desde la CAM destacamos el trabajo con los grupos de monitoreo comunitario que nos ha permitido obtener información que complementa los procesos de seguimiento de la biodiversidad y evidencia el aporte de la ciencia participativa al conocimiento de las especies presentes en el departamento”, resaltó Arenas.

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La autoridad ambiental subrayó la necesidad de afianzar los esfuerzos de conservación, ya que los anfibios se encuentran entre los grupos más amenazados a nivel global, en parte por la reducción de sus hábitats. Estos nuevos registros permitirán orientar acciones de protección tanto para las especies como para los ecosistemas que habitan.

“Es muy importante aunar esfuerzos para la conservación de las especies y de su hábitat”, concluyó Arenas, que reiteró el llamado a fortalecer el monitoreo y la participación local en la protección de la biodiversidad huilense.