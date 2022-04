LOL: conoce quiénes son los participantes y cuándo se estrena la nueva temporada

En esta ocasión, Eugenio Derbez contará con el hijo que procreó con Victoria Ruffo. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Después de tres exitosas temporadas de LOL: Last One Laughing, Eugenio Derbez regresará para retar a un nuevo grupo de comediantes que tratarán de enfrentar todos los obstáculos y pelearán a toda costa por sacar desde una ligera sonrisa hasta una gran carcajada de sus compañeros para poder levantar el anhelado trofeo. En esta ocasión, el reality no sólo contará con la participación especial de otro integrante de la dinastía Derbez, también reunirá a veteranos con nuevas figuras de la comedia en México.

Hace unos días, el protagonista de No se aceptan devoluciones confirmó una nueva edición del exitoso programa de Prime Video y, como era de esperarse, compartió la enhorabuena con sus seguidores de redes sociales muy a su estilo: “Para la cuarta temporada de LOL traigo al mejor refuerzo, ¿será que dos cabezas detecten risas mejor que una?”.

Se trata nada más ni nada menos que de José Eduardo Derbez, quien en esta ocasión participará como co-conductor del show. Padre e hijo unirán fuerzas para tratar de incomodar a los nuevos concursantes con sus ocurrencias y evitarán pasar por desapercibida cualquier sonrisa por más mínima que parezca.

La noticia tomó por sorpresa a los usuarios de redes sociales, quienes expresaron su punto de vista en la sección de comentarios. Algunos se mostraron felices por la esperada colaboración debido a que en los últimos años el protagonista de Mi Tío de ha posicionado en el gusto del público por sus papeles en Renta Congelada y La Parodia, además de su personalidad que quedó al descubierto en De viaje con los Derbez.

Sin embargo, otros señalaron que su participación en el reality correspondería al supuesto nepotismo y favoritismo de su padre. Hasta el momento, los actores no han dado declaraciones al respecto y siguen promocionado la cuarta temporada de LOL a través de sus redes sociales. Gracias a ello se sabe quiénes serán los nuevos elementos que formarán parte del proyecto y no sólo eso, todo parece indicar que los tormentosos retos tendrán que ser superados en pareja.

Juan Carlos El Borrego Nava y Juan Carlos Casasola fueron los primeros confirmados. Los comediantes mexicanos despuntaron en Guerra de Chistes (2008) junto a Radamés de Jesús y, desde ese entonces, suelen estar relacionados en distintos proyectos. Como parte de la promoción del reality, Eugenio Derbez compartió algunos fragmentos de la peculiar entrevista que tuvo con sus compañeros y, entre risas, bromearon sobre la cercanía que han tenido durante su trayectoria.

“Ya no se ríe de mis chistes”, lamentó el también conductor de 53 años. “Pues es que no te renuevas, Borrego, ya vamos a festejar las 100 representaciones de ese chiste”, respondió Casasola. Más adelante, cada uno reconoció qué le gusta de su compañero: “Esos ojitos de borrego a medio morir”, señaló. “Esos ojitos de Casasola a medio vender”, agregó Nava.

Los polémicos amigos que aparentemente son inseparables tendrán que luchar contra un par de conductores que desde hace varios años han logrado ganarse el cariño del público con sus ocurrencias en La Corneta y ¡Qué importa!, se trata de Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal mejor conocido como El Estaca.

El mundo del stand up se hará presente de la mano de Isabel Fernández y Karla Camacho, dos comediantes mexicanas que además de sus presentaciones en vivo también han incursionado en YouTube con programas como Cuando nadie me ve y Deberías de pedirlo.

Dentro del mismo giro se encuentran Alexis de Anda y Ray Contreras, quienes figuran dentro de los podcast Amigos imaginarios y El viaje, respectivamente. Hasta el momento se desconoce quiénes integran la última pareja de concursantes, pero podría revelarse en los próximos días. Cabe mencionar que la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing estará disponible a partir del próximo 6 de mayo en Prime Video.

