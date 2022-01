Sofía Niño de Rivera desató polémica por considerar bajo un sueldo de 30 mil pesos

Sofía Niño de Rivera contó que a sus 28 años, un salario de 30 mil pesos le parecía bajo Video: YouTube/Dementes Podcast recuperado en Tiktok/@mecagamivoz2

La famosa comediante Sofía Niño de Rivera se viralizó por un comentario que hizo en Dementes Podcast, espacio donde contó su proceso para crecer dentro de su carrera profesional. Concretamente, la standupera se dijo indignada porque a los 28 años tenía un salario de 30 mil pesos, el cuál consideró bajo.

“Las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años. Yo para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista”, explicó en Dementes Podcast.

Aunque el video de YouTube titulado ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ EN LA COMEDIANTE #1 EN MÉXICO? se publicó hace tres días, el comentario se hizo viral este 27 de enero porque fue recuperado en TikTok y se convirtió en tendencia en algunas redes sociales.

Algunos usuarios criticaron a Sofía Niño de Rivera por quejarse de su salario (Foto: Instagram/@sofffiaaa1)

Un usuario publicó el fragmento de video y desató críticas porque muchas personas a la misma edad de Sofía Niño de Rivera no ganan ese salario considerado como insuficiente. “Vas a hacer llorar a los que ganan 12 mil”, “ya quisiera yo ganar más de 20 mil a esa edad” y “problemas de gente blanca” fueron sólo algunos de los comentarios con los que las personas criticaron a la comediante.

Cabe señalar que en el capítulo del podcast, Sofía Niño de Rivera no mencionó que los 30 mil pesos fueran malos o insuficientes por sí mismos, simplemente no era el ingreso que ella necesitaba para impulsar su carrera de comediante, así que dejó su empleo en dicha agencia de publicidad.

Por otra parte, la indignación surgió porque existen hombres que ganaban más que ella haciendo las mismas actividades y eso no le habría permitido crecer en dicha área.

Sofía fue la primera mujer en hacer stand up en México (Foto: Instagram/@dementespodcast)

Algunas personas comprendieron que se trataba de una queja particular y apoyaron a la comediante explicando que no tenía nada de malo que exigiera un sueldo más elevado a sus 28 años, “igual no es tanto como creen, no alcanza”.

Para poder desenvolverse de mejor manera haciendo reír a las personas con diversos stand ups y programas de comedia como Lo Volvería a Hacer, Niño de Rivera incluso tuvo que vender su auto y mudarse de su departamento en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

A pesar de las explicaciones que rodearon esta crítica, las personas tundieron a Sofía Niño de Rivera por lamentar tener ese sueldo en el pasado. En el espacio Dementes Podcast, la joven también habló sobre las dificultades que tuvo en su embarazo: “el dolor crónico es muy cansado, no podía ni dormir, conforme va creciendo el bebé es peor, ya no podía hacer ejercicio, cuando tienes una hija ya no tienes tiempo de quejarte ni de sentir al bebé, todo eso me cambió porque yo no sabía como era mi cuerpo o mi cerebro (...) tenerlos es fácil, pero criarlos está cabr*n”.

Sofía inició la nueva temporada del podcast (Foto: Instagram/@dementespodcast)

Otro de los retos que compartió fue que cuando era niña, nadie le enseñó a gestionar sus emociones, por lo que procuró que sus decisiones de crianza le permitieran mejorar la educación con sus hijos.

Aunque la trayectoria de la comediante comenzó a dar frutos en 2016 cuando una revista la declaró “Mujer del año”, ella abrió su propio canal de YouTube en 2018. También presentó un programa para la plataforma de streaming Netflix titulado Sofía Niño de Rivera: Expuesta.

Su programa de YouTube fue titulado Sobreviví. Dicha comedia está disponible exclusivamente por YouTube y cuenta la historia de Sofía, una artista del stand-up que hace frente a las contingencias de la vida cotidiana en la Ciudad de México.

