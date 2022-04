Por qué Rocío Sánchez Azuara dejó Imagen Televisión para regresar a TV Azteca

La conductora tiene mucha fama actualmente en televisión (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

Tras varias semanas de especulaciones, hace unos días se confirmó el rumor de que Rocío Sánchez Azuara dejaría su programa Rocío a tu lado, transmitido a través de la señal de Imagen Televisión, para regresar a las filas de TV Azteca, donde la conductora de talk shows de corte social alcanzó sus años de mayor popularidad.

La versión se confirmó cuando Pati Chapoy expresó al aire durante sy programa Ventaneando que la conductora estaría próximamente de regreso en la empresa del Ajusco. Al tiempo, Sánchez Azuara fue vista en las instalaciones de la televisora y fue así como confirmó su regreso al lugar que la vio crecer en programas como Ciudad desnuda y Cosas de la vida.

La tarde de este martes 12 de abril, la conductora de 58 años apareció como invitada en el foro de Ventaneando, donde dio adelantos de su próximo programa, que llevará por nombre Acércate a Rocío, curiosamente titulado igual que la etapa inicial de la emisión que condujo en Imagen Televisión.

Además, la famosa compartió los motivos por los que salió de la empresa televisora que albergó su programa durante el último año. Contrario a algunas versiones que circularon respecto a los motivos de la salida de Rocío, la presentadora aclaró que no quedó en malos términos con los ejecutivos de Imagen Televisión, sino que su cambio obedece a requerimientos propios del programa que encabeza.

Rocío dijo que su contrato finalizó y no se animó a firmar uno nuevo porque necesitaba una plataforma de proyección más grande, capaz de llegar a mucho más público: “En el último caso me tuvieron a prueba tres meses, era mi proyecto, en ningún momento se mintió, me tuvieron a prueba tres meses, luego seis, firmamos pero se venció el año. Apareció la propuesta de regresar a Azteca y regresé porque existen mejores oportunidades de poder ayudar”, contó en la emisión, donde fue cálidamente bienvenida.

Sánchez Azuara dejó claro que en Imagen Televisión gozaba de buenas condiciones laborales, pero por la naturaleza de su programa, requería una plataforma de exposición más popular: “No es que me sintiera mal, pero para lograr el objetivo del programa por supuesto que necesitas una ventana mucho más grande”.

El programa próximo a estrenarse representa también algo especial para la conductora, pues lo planeó al lado de su fallecida hija Daniela, quien perdió la vida a consecuencia de complicaciones derivadas de su padecimiento: Lupus eritematoso.

Tras siete años fuera de Azteca, la presentadora contó que encontró un gran cambio en las instalaciones: “La encontré súper cambiada, me acuerdo dónde están ciertos espacios...extrañé todo, es mi casa de toda la vida, mucha gente me dice ‘pero es que te corrieron’, no importa, al final del día la industria es la industria, y uno es un talento, eres un profesionista y se acabó, voy a donde me inviten, pero yo nunca me fui de Azteca, que quede bien clarito”.