Laura Bozo anunció su regreso a la televisión: “Han sido muchos años de dolor”

Laura Bozzo comenzó a conducir programas de Televisión en Perú, país donde nació (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Tras meses de ausencia en la televisión, Laura Bozzo anunció que está preparando su regreso triunfal con un programa donde buscará contribuir en causas sociales de la mano de Imagen Televisión. La conductora se había mantenido lejos de los reflectores debido a los problemas fiscales que tiene en México, sin embargo, parece que su situación va mejorando.

Durante la mañana de este jueves 31 de marzo, Gustavo Adolfo Infante sorprendió a los espectadores de Sale el Sol con la enhorabuena mientras los demás conductores recibían a la peruana con un gran ramo de flores. Entre gritos y brincos, el periodista de espectáculos y el nuevo elemento del canal se mostraron felices de poder trabajar en la misma empresa: “¡Se nos hizo!”

Al borde del llanto, Laura Bozzo declaró que se encuentra muy optimista con esta nueva oportunidad laboral que se le presento luego de las polémicas que ha enfrentado y tras su repentina salida de Televisa. En medio de la emoción, compartió que tiene la ilusión de poder seguir ayudando a las personas como, según comentó, lo ha hecho a lo largo de su trayectoria en el medio.

Laura Bozzo durante su presentación en "Sale el sol" (Captura YouTube: Imagen Entretenimiento)

“Estoy emocionada, estoy feliz. Han sido muchos años de dolor, de sufrimiento y para mí este programa es mi vida, es mi marido, son mis hijas, es todo para mí, el poder ayudar, el cambiarle la vida a la gente”, comentó.

Gustavo Adolfo Infante explicó que desde hace un tiempo la televisora había tratado de llegar a un acuerdo con la peruana para trabajar en conjunto en un nuevo proyecto, pero no habían tenido resultados favorables para ninguna de las partes hasta hace unas semanas.

“Estamos muy contentos que una estrella internacional, que un animal de la televisión como Laura Bozzo”, dijo el periodista. “Para lo único que sirvo porque soy más bruta que manda hacer para todo lo demás. Yo confío en todo el mundo, firmo poderes, no sirvo pa nada, yo sirvo para ayudar a todo el mundo, pero para mí soy negada”, agregó la presentadora de Laura en América.

Laura Bozzo publica video antes y después de maquillarse. (Foto: instagram)

Respecto al trabajo que realizará con la televisora, la también abogada adelantó que hará cápsulas de casos resaltos con el fin de demostrar la veracidad de los casos que va a tratar y los resultados que se obtuvieron con su intervención. Incluso contó que en un capítulo se contará la historia de unas siamesas que estaban unidas por toda la espalda y necesitaban una operación muy riesgosa para poder vivir separadas: “Hechos y no palabras”.

Respecto a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años y los problemas legales que enfrentó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) , la conductora explicó que recurrió a su religió para encontra consuelo.

“Yo rezo, tengo fe en que Dios nunca me ha soltado la mano, que en lo momentos que he estado a punto de perder la fe, de perderlo todo, me ha mandado señales para que siga adelante, para que siga luchando porque yo tengo una misión [...] mi riqueza, la única que tengo, mi talento y mi corazón para ayudarte a ti y a toda la gente que lo necesita”, agregó.

(Captura de pantalla: Venga la Alegría)

La presentadora de 69 años no dio más detalles al respecto, pero fue contundente al afirmar que: “Mucho se ha hablado mal de mí, pero nadie ha tenido el coraje de decir las cosas que yo he hecho aquí”.

El regreso de Laura Bozzo llegó tan sólo unas horas después de que TV Azteca anunciara la reincorporación de Rocío Sánchez Azuara, quien hace algunos años triunfó con talk show. La presentadora fue recibida con bombo y platillo por Venga la Alegría.

SEGUIR LEYENDO: