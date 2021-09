A dos años de la muerte de la hija de Rocío Sánchez Azuara: “el dolor siempre va a estar presente”

Rocío tuvo otros dos hijos ademas de Daniela (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

Este 23 de septiembre se cumplen dos años del fallecimiento de Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara, derivado de las complicaciones con el lupus eritematoso sistémico. Y en una entrevista para TvyNovelas la presentadora compartió todo el proceso que ha pasado desde su partida.

La conductora fue cuestionada por su sentir a dos años de la muerte de su hija y dijo que es algo con lo que lucha constantemente. “Es algo que no se quita ni se va a quitar. Ni siquiera hay un nombre para eso, o sea, si me quedo sin marido me quedo viuda, si me quedo sin papás me dicen huérfana, pero si me quedo sin una hija físicamente no hay un nombre asignado. Yo sé que el dolor siempre va a estar presente, pero tengo que vivir el proceso. Todos los días le dedico el programa a mi hija y a mi madre, porque mi mamá se fue en noviembre del año pasado”.

Daniela vivió 20 años con su enfermedad (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

Rocío también habló de la fundación que creó en honor a su hija. “Existe desde hace mucho tiempo, se llama Anaer, se creó desde que Daniela fue diagnosticada a los 12 años; no fue mi idea, fue idea de su médico y esta fundación no solo es para personas con enfermedades como el lupus, sino enfermedades de tipo reumatoide. Y la fundación existe, simplemente los recursos son los que no terminan de llegar; tratamos y recibimos ayuda en algún momento de Fundación Azteca, fue importante, pero ninguna ayuda es suficiente para este tipo de padecimientos”.

La madre de Rocío Sánchez Azuara tenía 97 años cuando falleció (IG: rocio_sazuara)

Sánchez Azuara habló también de su sensibilidad ante estos grandes problemas. “Siempre he sido una persona que expresa lo que siente, porque de donde vengo, la vida es así. Yo nací en la Huasteca Potosina [...] La comunidad de la que me rodeé es gente con el alma muy pura, gente buena, gente que donde te agarraba la hora de la comida, ahí podías comer. Por eso esa sensibilidad siempre ha existido en mí”.

Hace dos años la presentadora informó a través de su cuenta de Instagram el deceso de Daniela. En su red social, Sánchez Azuara compartió una imagen de su hija acompañada por un mensaje de despedida:

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez”.

Rocío Sánchez Azuara y sus hijos (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

A inicios del mes de agosto de 2019, la joven llevaba ya varias semanas hospitalizada. “[...] Le encontraron una bacteria en la sangre que es producto de un catéter que trae para poderla hemodializar, se hemodializa tres veces a la semana”, explicó Sánchez Azuara.

Aunque se encontraba en terapia intermedia, la bacteria había mermado mucho su salud y tampoco estaba claro cuándo podría ser dada de alta. “No me saben decir cuándo me la voy a poder llevar, lo único que me dicen es que no es mortal, que no se alojó en el catéter porque tiene un coágulo que se puede ir al cerebro y ahí sí ya no la cuenta. Y bueno, puede ser un par de días, puede ser una semana, no tenemos tiempo pero tenemos mucha fe”, detalló Rocío.

La conductora no ha dejado de honrar su memoria, dedicándole mensajes de amor en sus redes sociales. (IG: rocio_sazuara)

La presentadora confesó además que su hija ya estaba cansada de la situación. “Hace rato me quiso tirar la toalla y me dice: ‘Estoy harta’, le dije: ‘Pues sí, como todos estamos hartos de verte sufrir, pero estás en el mejor hospital, con los mejores médicos y hay que hacer todo para que salgas adelante”.

