Rocío Azuara desmintió que Gustavo Adolfo Infante le ayudó a conseguir su programa: “A mí me pusieron a prueba”

Una nueva polémica surgió entre dos conductores bastante reconocidos en el medio del espectáculo mexicano, se trata de Gustavo Adolfo Infante y Rocío Sanchez Azuara. Ello, después de que el conductor de El minuto que cambió mi destino asegurara que gracias a él, la presentadora de talk shows pudo conseguir su programa llamado Rocío a tu lado en Imagen.

Todo comenzó en días recientes durante el programa De primera mano, en el cual, Gustavo Adolfo mencionó que él había sido una de las piezas claves para que la televisora contratara a Rocío.

“Yo he sido el enlace porque las conocí a las dos tanto Rocío como Laura, yo he sido el enlace con ellas para traerlas aquí no las contraté, yo no contrato, yo soy un empleado de esta empresa, y yo hago lo que me diga la empresa. Con todo respeto a la señora Rocío Sánchez Azuara, si quieres demandarme a mí porque yo mentí yo creo que la prueba es absoluta y totalmente contundente cuando me das las gracias, porque yo te traje aquí a Imagen, porque yo hablé, porque yo te recomendé”, comentó el presentador de espectáculos.

Asimismo, Infante mencionó en su momento que aparentemente los ejecutivos de Imagen estaban escépticos de elegir a Azuara, pero puntualizó que él fue quien les dijo que podía ser una buena oportunidad.

“Cuando yo propuse a la empresa un talk show, la primera alternativa que tuvimos fue Laura Bozzo, después de eso, con Laura Bozzo no se llegó a ningún acuerdo y propuse a Rocío Sánchez Azuara. Me dijeron, ‘Gustavo, está muy quemada Rocío, la han corrido de todos lados’, y yo les dije ‘es la mujer rating, yo creo que hay que darle una oportunidad’, y nos llevamos a Rocío... Cuando Rocío se fue a TV Azteca, yo empecé a buscar a Laura Bozzo [...] Sí, yo la llamé, fue mi idea”, sentenció.

Ante estas declaraciones, Rocío no se quedó callada y durante una entrevista con Alejandro Zúñiga sentenció que esa no fue la realidad de las cosas y, aunque Gustavo Adolfo sí fue amable con ella, no le daba el crédito de su triunfo.

“No me llevó a Imagen para nada, en algún momento yo le agradecí sus atenciones porque obviamente de alguna forma él estando en Imagen pues obviamente me dio la bienvenida y lo que sea pero nada más, no me llevó a Imagen para nada”, dijo.

Además, Rocío confesó que su proceso para quedarse fue complicado, ya que ella no coincidía en la forma tradicional en la que se realizan esos proyectos.

“La gente no sabe que a mí me pusieron a prueba esa es la realidad, no creían que yo pudiera hacer un talk show como lo que hice, que era lo que siempre había querido hacer, sin gritos, sin insultos, porque a mí no me gusta, no está en mi ADN hacer ese tipo de formatos”.

La conductora rescató que estuvo en un periodo de prueba durante tres meses y la respuesta por parte del público fue muy buena. Por ello la dejaron continuar otros tres meses y después de ese periodo pudo firmar un contrato por un año. Después de eso se acordó que irían renovando conforme fueran dándose las cosas.

