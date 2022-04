Erik Rubín confesó por qué no quiere hacer telenovelas

Erik Rubín se ha enfocado en su carrera como cantante (IG: erikrubinoficial)

Después de décadas fuera de las telenovelas, Erik Rubín confesó por qué actualmente no está interesado en volver a la pantalla chica con un melodrama. Pero eso no fue todo, el ex Timbiriche también explicó que, en dado caso de encontrar un proyecto que llame su atención, no estaría dispuesto a protagonizarlo como galán de telenovelas.

El intérprete de Cuando mueres por alguien concedió una entrevista para el programa Hoy donde fue cuestionado sobre su ausencia en novelas luego de que durante en su juventud participó en Morir para vivir (1989), Lazos de amor (1995) y Alcanzar una estrella (1990), en esta última compartió créditos con Andrea Legarreta, su actual esposa y madre de sus dos hijas, Kenia Gascón, Héctor Suárez Gomís y Alejandro Ibarra.

Dicho melodrama corrió bajo la producción de Luis de Llano, quien actualmente se encuentra enfrentando una denuncia pública en su contra por parte de Sasha Sokol, y fue estelarizado por Mariana Garza y Eduardo Capetillo. Sin embargo, el éxito que alcanzó Erik Rubín como estrella de telenovelas juveniles no fue suficiente para que permaneciera frente a pantalla y eligió seguir construyendo dentro del ámbito musical.

Andrea Legarreta dedicó un tierno mensaje para su esposo junto a una fotografía que les habrían tomado durante las grabaciones de "Alcanzar una estrella". (@andrealegarreta/Instagram)

Al respeto, el intérprete de 51 años contó que durante los últimos años ha recibido algunas propuestas para volver a la televisión, pero no ha aceptado ninguna porque no han llamado su atención por completo. No obstante, en los próximos meses retomará su faceta como actor en José el soñador, musical que fue protagonizado por Carlos Rivera, pero tras su salida Kalimba tomará su lugar dejando un espacio para El Faraón.

“Hubo ahí en algún momento un acercamiento, pero ahorita clavado en los espectáculos, en el teatro. Regreso a José el soñador con este papel, El Faraón, que ya había interpretado y que me tiene muy contento”, declaró.

Respecto a la posibilidad regresar a los melodramas comentó que no estaría dispuesto a tener un papel protagónico como ‘galán’ porque considera que no lo es. Cabe mencionar que el ex Timbiriche fue considerado como uno de los cantantes más guapos de la década de los 80 por algunas mujeres del medio además de su esposa, entre ellas Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.

El cantante no participaría en la gira de sus ex novias (Foto: Twitter/@Al3jandraGuzman)

“No me veo como galán de novela, no me siento galán, siento que tengo mi personalidad y todo pero no me siento galán”, agregó.

De hecho, ambas intérpretes protagonizaron una de las rivalidades más sonadas durante aquellos años, escándalo que las ha acompañado durante toda su carrera, en especial después de las canciones que se dedicaron. Cuando nadie creía que las verían juntas, ambas cantantes decidieron terminar con las diferencias y sumar su talento en Perrísimas Tour.

El actor no descartó que en algún momento acceda a participar en una telenovela, sin embargo, esta debería cumplir con ciertas características: “Tendría que se un proyecto que realmente me llamara mucho la atención, que se diera, que realmente me vieran ahí. Para que este tipo de cosas se requieren que muchos elementos amalgamen y no puedo decir que nunca lo haré, ya lo he hecho otras veces y siempre que me prenda si le entraré”.

Erik Rubín junto a su esposa e hijas (Foto: andrealegarreta / Instagram)

Por otro lado, hace unas horas trascendió que Erik Rubín perdió el control de su cuenta de Instagram y, por el momento, no está disponible en esa red. Andrea Legarreta fue la encargada de compartir la noticia a través de sus historias de Instagram sin revelar más detalles al respeto, aseguró que están trabajando para poder recuperarla y pidió estar al tanto de cualquier tipo de estafa que pretenda hacer usurpando el nombre de su esposo.

