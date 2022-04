Ale Capetillo conmovió a Eduardo Capetillo con tierna felicitación de cumpleaños: “Amor de mi vida”

Alejandra es la segunda hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, nació el 4 de noviembre de 1999. (Foto: @capetillo_eduard, @alecapetilloga/ Instagram)

La familia Capetillo Gaytán se encuentra de fiesta, el galán de telenovelas y exintegrante de Timbiriche cumplió 52 años este miércoles 13 de abril. La primer persona en felicitarlo fue su hija Alejandra Capetillo, quien gracias a la diferencia horaria que existe entre España, país donde reside desde hace varios meses, y México sorprendió a su padre durante las primeras horas de su cumpleaños con un conmovedor mensaje.

La modelo e influencer recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar unas enternecedoras palabras en honor a Eduardo Capetillo. También abrió su baúl de recuerdos para compartir una serie de fotografías de su padre durante su juventud, otras donde aparece junto a Biby Gaytán durante su primeros años de matrimonio y algunas más que capturaron inolvidables momentos que vivieron en familia.

Alejandra Capetillo comenzó su mensaje reconociendo la trayectoria de su padre y la huella que ha dejado en el medio con sus protagónicos en telenovelas como Marimar, Alcanzar una estrella, Baila Conmigo, Camila, La otra cara del alma, y su paso por la icónica banda ochentera Timbiriche. La influencer mencionó que ha tenido la oportunidad de acompañarlo en algunos proyectos y ha logrado ver su profesionalidad en cada uno de ellos.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

Sin embargo, el aspecto que más valora es su faceta como padre: “He tenido el privilegio de verte como “papá” y la más importante, como ser humano. Independientemente del papel que tengas que seguir he tenido el privilegio de verte de cerca, como eres, sin etiquetas, sin un rol [...] eres para mí todo, y cuando digo “todo” lo digo enserio. Sigo sin encontrar UNA sola palabra que unifique todo lo que has sido para mí”, comenzó.

Alejandra confesó que durante los meses que lleva viviendo en España no sólo ha conseguido independizarse y logrado triunfos profesionales, sino que ese tiempo también le ha servido para reflexionar sobre su cercanía con su familia, en especial con su padre, a quien considera como un ejemplo en todos los aspectos.

“Te quiero dar las gracias por siempre poner mi felicidad y la de toda tu familia antes que la tuya, por que gracias a Dios nunca nos falto nada, por brindarnos todas las oportunidades que estaban a tu alcance, por tu paciencia, por todos tus abrazos, por tus lecciones, por protegerme ante todo y más que nada te doy las gracias por ser tú y por permitirme no solo verte como papá si no como un amigo en el que puedo contar siempre”, continuó.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

La modelo de 22 años comentó que durante un día tan especial le hubiera gustado tener la oportunidad de realizar la actividad favorita que tiene con su padre, disfrutar de las olas del mar: “Hasta la fecha ese “momento” de como me abrazabas en las olas del mar para que no me llevara la corriente, ese momento sigue siendo mi lugar seguro, cuando mas protegida y feliz me sentía”.

Por último, Alejandra mencionó que seguirá recurriendo a su padre como lo ha hecho durante toda su vida. Con ello, la influencer dejó al descubierto la complicidad, cercanía y estrecha relación que existe entre padre e hija. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto Eduardo Capetillo respondió desde sus historias de Instagram con un sentido agradecimiento.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

“Amor de mi vida, te amo con toda mi alma. Hermosa hija, eres lo máximo. Gracias por tus bellas palabras, siempre tuyo, mi vida”, escribió.

Biby Gaytán no se quedó atrás y después de leer la publicación de su hija comentó: “Mi niña preciosa!!! Me hiciste llorar!!! Te amamos más allá de lo posible!!”

SEGUIR LEYENDO: