Carlos Rivera desmintió rumores de boda con Cynthia Rodríguez: “Igual ya hasta nos casamos y no se enteraron”

Se desconoce la fecha exacta del inicio de su relación, pero se sabe que ya llevan varios años juntos. (Foto: @cynoficial, @_carlosrivera / Instagram)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez nuevamente se encuentran en el ojo del huracán por rumores sobre un posible enlace matrimonial que se habría llevado a cabo en secreto o estaría por suceder, además de un supuesto embarazo que cambiaría los planes de la conductora en Venga la Alegría. En medio del escándalo, el cantante desmintió las especulaciones y bromeó con al respecto.

El intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro concedió una entrevista para Ventaneando previo a salir a escena de José el soñador. Durante la charla fue cuestionado sobre los rumores que giran en torno a su noviazgo con la actriz, cantante y presentadora de televisión, en especial sobre sus intenciones de boda.

Sin profundizar en detalles, Carlos Rivera fue contundente al negar la información que circula en redes sociales, sin embargo, tan sólo unos segundos después volvió a desatar la polémica por su comentario final, de cierta manera bromeo con el tema dejando abierta la posibilidad de que el enlace ya se habría llevado a cabo.

Cynthia invitó a Carlos a uno de sus programas para YouTube. (Foto: captura de pantalla)

“No todavía. Estamos muy felices, de verdad, y agradecemos a Dios todos los días por estar juntos, por habernos encontrado y eso... igual ya hasta nos casamos y no se enteraron, quién sabe”, declaró entre risas ante las cámaras del programa encabezado por Pati Chapoy.

Carlos Rivera no quiso hablar más al respecto, tampoco dio declaraciones sobre el estado de su novia. Cabe recordar que hace unos días Alex Kaffie comento, en su columna Sin Lisonja, que Cynthia Rodríguez estaría a punto de abandonar el matutino de TV Azteca por supuestos “motivos personales ¡y de pareja!”. Hasta el momento los ex Académicos no han dicho nada al respecto, pero podría tratarse del embarazo que llevan planeando desde finales del 2021.

Durante distintos encuentros con los medios, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han declarado que se encuentran muy felices con su relación y compartieron que tomaron la decisión de convertirse en padres, por lo que pronto podrían sorprender con la enhorabuena.

(Captura: @cynoficial/Instagram)

Por otro lado, el intérprete de Recuérdame mencionó que, contrario a lo que muchos piensan, su pareja no es celosa y constantemente lo motiva a subir candentes fotografías en redes sociales porque a él le da mucha pena: “No, nada, ella es la primera que me dice que las suba [...] ella es la primera que me está ahí solapando estas cosas”.

Carlos Rivera confesó que su actual aspecto físico es resultado de su preparación para José el soñador, musical que está a punto de dejar y su papel será interpretado por Kalimba.

“Me obligaron a salir sin camiseta y para eso tenía yo que meterme, de por sí hago mucho ejercicio, pero especialmente para esto me tuve que meter a una rutina durísima de ejercicio, de dieta, de todo, y dije ‘ya que estamos ahí hay que aprovechar ahorita que se puede’ porque cuando no ni que presumir”, comentó.

Hace unos días, el ex Académico incendió Instagram con una sesión fotográfica sin camisa que se tomó desde la intimidad de su baño y sus fans enloquecieron, incluida Cynthia Rodríguez.

(Captura: @_carlosrivera/Instagram)

Por último, el cantante explicó que su protagónico en la obra de teatro es uno de los más importantes y enriquecedores que ha experimentado en su carrera gracias al lazo que construyó con la historia y las similitudes que encontró con su vida.

“Siento que cada vez que salgo a hacerla es como si yo hiciera una oración a Dios, de agradecerle por todo lo que me ha dado. Esta obra es un encuentro conmigo, con un personaje que también pasó por muchas cosas hasta después triunfar”, declaró.

