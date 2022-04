Maribel Guardia reaccionó a las declaraciones amorosas de Andrés García: “Era el hombre más guapo de México”

Maribel vivió un tórrido romance con Joan Sebastian y tuvieron un hijo, Julián Figueroa. (Ig: maribelguardia / andresgarciatvoficial)

Después de que Andrés García confesara que durante su juventud sintió atracción por Maribel Guardia, con quien compartió créditos en Pedro Navaja (1984) y formó un lazo de amistad, la actriz reaccionó muy sorprendida al conocer que estaba enamorado de ella, aseguró que desconocía sus intenciones y confesó que también lo consideraba un galán.

La protagonista de ¡Qué madre tan padre! fue cuestionada por el programa Hoy sobre las recientes declaraciones que hizo Andrés García en su canal de YouTube, pues confesó que durante su juventud llegó a sentirse atraido por sus encantos. La intérprete costarricense lo tomó con gracia y explicó que fue hasta la actualidad cuando se enteró que tenía un pretendiente entre sus compañeros de trabajo.

“Me hace gracia Andrés porque primero dijo una vez que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré, en la vida nunca me dijo nada, siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas”, declaro. Cabe recordar que el protagonista de Tú o nadie estuvo casado con Sandra Vale y Sonia Infante, actualmente mantiene una relación con Margarita Portillo.

Maribel Guardia tiene 62 años y conserva una de las figuras más envidiables del medio. (Foto: Instagram / @maribelguardia)

Maribel Guardia fue contundente al comentar que no tuvo un romance con el actor en esos años, esto con la intención de evitar posibles rumores, no obstante, mencionó que también lo consideraba guapo al igual que mgran parte del público.

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que yo que no se cuánto [...] Está loco, no, claro que no, en la vida jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México”, agregó.

¿Qué dijo Andrés García sobre Maribel Guardia?

El oriundo de República Domincana respondió algunas preguntas en su canal de YouTube, un espacio que ha ganado relevancia en los últimos años debido a que se ha convertido en el principal medio de comunicación entre el actor y el público. En uno de sus videos, confesó que hace varios años llegó a sentirse atraido por la belleza de Maribel Guardia.

El actor cumplirá 81 años el próximo 24 de mayo. (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

“Maribel es tan guapa y tan sensual que no lo pensé algún día, lo pensé muchos días y muchas noches [...] Trabajar con ella fue una experiencia que me trae muchhos bellos recuerdos”, declaró.

Andrés García también comentó que en ese tiempo la costarricense estaba saliendo con alguien a quien consideraba su amigo, incluso, él mismo llegó a ayudarlo para que desarrollara su carrera dentro del medio pero su relación terminó mal debido a que fue un “malagradecido y una persona que no ve vale nada aunque haya ganado mucho dinero gracias a mí”.

El actor no reveló el nombre del exnovio de la bailarina, pero dejó entrever que habría existido una traición.

Fotos: Capturas de Instagram/@maribelguardia

Por otro lado, durante la misma entrevista para el matutino de Televisa, Maribel Guardia compartió que actualmente no hace mucho ejercicio, contrario a lo que se piensa, debido a que está muy ocupada con sus proyectos. Cabe mencionar que la actriz conserva una de las figuras más envidiables a sus 62 años.

“No crean que yo me cuido tanto, yo me he hecho más fama de eso que de otra cosa pero ¡qué va! yo soy muy flojita, es que trabajo mucho. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo novela y teatro, entonces trabajo de lunes a lunes, más que luego me voy a cantar y llego sin dormir, entonces no me da tiempo de cuidarme como yo quisiera”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: