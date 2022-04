Por qué Diego Boneta no protagonizará “José el Soñador”

Alejandro Gou explicó por qué Diego Boneta no se sumará a José el Soñador

Luego de algunos acercamientos entre Alejandro Gou y el representante de Diego Boneta, el reconocido productor de teatro confesó que buscó al actor que dio vida a Luis Miguel en su bioserie producida por Netflix, para sustituir a Carlos Rivera en la obra José: el soñador, pero el agente del histrión mexicano habría obstaculizado la comunicación y finalmente no se logró un acuerdo, además de que antes el propio actor declaró que sería difícil concordar por otros proyectos que tiene en puerta.

Fue durante la emisión más reciente del programa de espectáculos, Ventaneando, cuando el también empresario de entretenimiento mexicano arremetió contras las actitudes del mánager del Diego Boneta, pese a que el actor de 31 años ya había hecho conocido su deseo por sumarse a la puesta en escena donde también participan Fela Domínguez y Kalimba.

“Con Diego Boneta ya me contacté con su mánager, la verdad no me ha contestado, se me hace increíble que no conteste una petición tan importante. Se portó caballero conmigo por WhatsApp, me dijo: ‘Alex, velo con mi mánager’, pero el manager se cree más diva que el actor”, argumentó el productor mexicano que ha dirigido por más de 15 años la reconocida obra el Tenorio Cómico.

El actor mexicano Diego Boneta no ocultó su deseo por sumarse a José el Soñador. EFE/Luca Piergiovanni

Más adelante, el empresario, que cuenta con poco más de 25 años dentro de la industria del arte dramático, arremetió directamente contra el mánager de Boneta y recalcó que algunos representantes tratan de controlar la carrera de sus clientes de tal manera que puedan sacar sus frustraciones, ya que ellos se convirtieron a la larga en “actores frustrados”.

“Ricky Martin me contesta el teléfono, Emilio Azcárraga me contesta el teléfono, pero no sé qué pase con esos managers […] Luego los managers que son actores frustrados pierden muchas oportunidades”, lamentó el productor y dueño de Gou Producciones.

El acercamiento de Alejandro Gou con Diego Boneta se fue abriendo paso luego de que el actor mexicano no ocultara su emoción por dar vida al protagonista que dejaría vacante, Carlos Rivera. Fue en una pasada intervención con el mismo programa vespertino de TV Azteca donde el histrión que participó en la cinta Nuevo Orden manifestó que le gustaría sumarse al melodrama.

Diego Boneta dijo si participaría en José El Soñador (Fotos: Ig @diego/ @_carlosrivera)

“Me encantaría hacer teatro musical habrá que encontrar la oportunidad correcta por tiempos y tal, pero es algo que me encantaría hacer”, confesó el intérprete mexicano. De esta forma, aunque el actor se mostró emocionado por poder ser parte de este mundo, remarcó que actualmente sería algo difícil para él, ya que tiene muchos proyectos en puerta.

“Acabamos de terminar At Midnight que es la primera película que hago con mi compañía productora Three amigos con mi hermana, con mis mejores amigos ha sido una experiencia super linda”, destacó para el programa conducido por Pati Chapoy.

Cabe destacar que Diego Boneta era uno de los deseos del productor Alejandro Gou para retomar el protagónico; sin embargo, y tras la negativa, algunos nombres ya habían estado en el radar de la producción para que esterilizaran la representación que concluyó su primera temporada el pasado 27 de marzo y el cual contó con una duración de siete semanas en el Centro Cultural Teatro 1.

Fela Domínguez, Carlos Rivera y Kalimba conforman el elenco de "José el soñador" (Foto: Instagram/@poluxweb)

Según el periodista de espectáculos, Gabriel Cuevas, el encargado de retomar el papel que dejó vacante Carlos Rivera tras su salida, sería Kalimba quien dio vida a El Faraón.

“Este fin de semana fue la última función, Carlos Rivera sale de la obra por compromisos que fueron acordados. Tengo una fuente muy fidedigna que me asegura que quien va a ser José el soñador es Kalimba”, expresó el pasado 28 de marzo en el programa Fórmula Espectacular, el programa radiofónico de Flor Rubio en Grupo Fórmula.

