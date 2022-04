Pepillo Origel arremetió contra productor que dudó de su amistad con Silvia Pinal: “No me cuelgo de la señora”

Pepillo semostró incómodo con la situación (Foto: Capura de pantalla/juan josé origel)

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, nuevamente volvió a estar en polémica. Ello después de que en días recientes revelara en su programa Con Permiso que Silvia Pinal le heredaría el famoso cuadro que Diego Rivera pintó de ella.

Así, en esta ocasión la actriz del Cine de Oro Mexicano igualmente se vio involucrada con el conductor, después de que Origel discutiera con Carlos Ignacio, director y actor de la nueva obra en la que participará Silvia Pinal.

Fue por medio de su canal de Youtube, donde Pepillo contó sobre este altercado y defendió fervientemente su relación amistosa con la actriz.

De acuerdo con el conductor de espectáculos todo sucedió durante un almuerzo en el que entre los asistentes estaba el productor teatral. Ahí, Juan José externó que el proyecto en el que está involucrada Pinal actualmente tal vez no estaba al nivel para ser el último en la carrera de la artista.

“Carlos Ignacio se molestó muchísimo porque en la comida yo dije: ‘A lo mejor es el cierre de la vida artística de la vida de Silvia Pinal’ y que no se me hacía la Caperucita como para que fuera la última obra de la señora, ahí estaba él y no me dijo nada”, comentó.

En este sentido, Origel puntualizó que, después, Carlos Ignacio fue entrevistado y ahí despotricó contra él, cuando al momento del primer comentario, no le reclamó en lo absoluto.

“Ahí estaba él, pero no me dijo nada, ahora dice que me gritó y que antes no me dio una cachetada. Pero el único comentario fue ese, que no se me hacía lindo que la señora Pinal cierre con eso”, añadió.

Pepillo puntualizó que contrario a lo que podría pensarse, Carlos Ignacio le cae bien y por tanto sólo fue un ríspido momento entre ambos. Pero añadió que después el productor mencionó que: “él tiene muchos años de ser amigo de la señora Pinal y que yo (Juan José) me estoy colgando de si amistad”.

Por estas razones, el exconductor de La Oreja le mandó un contundente advertencia y aprovechó para señalar que él ha tenido una próspera relación con Silvia Pinal desde hace muchísimos años.

“Le quiero decir a Carlos Ignacio que tengo muchos años de amistad con la señora, que la adoro y la admiro con todo mi corazón, vean desde cuando. La señora ha estado en mi casa en León, ¿se quedaría algún día en casa de él? Yo he ido a Madrid con la señora, he ido a Italia, a Acapulco muchas veces, he pasado Navidad, hemos viajado a diferentes… ¿tendrá él una foto así?”, sentenció mientras mostraba algunas fotografías de él con Silvia Pinal.

Finalmente Pepillo ahondó: “No me cuelgo de la señora” y que añadió que ella era una persona a la cual estimaba enormemente.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos de ellos enviaron su apoyo al presentador, pues señalaron que él sólo externó su punto de vista y eso no era nada malo.

“Pepillo no hagas caso tú nunca has necesito colgarte de nadie, tu das tu opinión..nada más ,no estás ofendiendo a nadie.. un abrazo”, “Tienes razón, la amistad que tienes con la señora Pinal es de tiempo atrás y para su despedida debería ser una gran obra como ella se lo merece”, son algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

