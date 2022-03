Pepillo Origel aseguró que Silvia Pinal le heredó su famoso retrato pintado por Diego Rivera

Foto: Cuartoscuro

Juan José Origel causó conmoción en su programa Con permiso al revelar que él será beneficiado con un valioso objeto que atesora Silvia Pinal. Y es que el periodista de espectáculos reveló que la actriz del cine de oro mexicano lo contempló en su testamento como uno de los herederos de sus pertenencias.

Pepillo Origel destapó que dentro de una plática casual, la primera actriz le confesó que decidió heredar en vida a sus hijos; sin embargo una de sus más emblemáticas pertenencias será exclusivamente para el oriundo de León, Guanajuato.

Pese a que el reportero no entró en detalles sobre lo que le habría tocado a cada uno de los hijos de la protagonista de Viridiana, sí mencionó lo que ella consideró heredarle a él: “Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro, el cuadro de Diego Rivera”, dijo.

Juan José dijo cuál es el plan que tiene para la icónica obra de arte, pues está considerada como una pieza histórica y valuada en millones de pesos: ”Lo voy a prestar a un museo, pero es mío”, agregó entre risas.

*Información en desarrollo