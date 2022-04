Lydia Cacho se solidarizó con Sasha Sokol tras nuevo mensaje contra Luis de Llano: “Cuenta conmigo”

Usuarios de redes sociales sumaron a la periodista y expresaron palabras de aliento hacia Sasha Sokol (Fotos: EFE/Instagram @sashasokolova)

La periodista Lydia Cacho se solidarizó con la cantante y actriz Sasha Sokol emitir un nuevo mensaje en respuesta al comunicado que lanzó el productor y creativo Luis de Llano en donde aseguró que “no ha cometido ningún delito”, tras haber mantenido una relación cuando la ex Timbiriche era menor de edad y él 39 años.

A casi un mes de haber lanzado una serie de sañalamientos en donde desmintió las declaraciones Luis de Llano durante una entrevista con Yordi Rosado, la cantante volvió a utilizar sus redes sociales para asegurar que el productor no habló con la verdad en el comunicado que compartió el pasado 30 de marzo y le advitió: “Nos vemos en los tribunales”.

Ante ello, la periodista mexicana Lydia Cacho le mandó un mensaje de apoyo tras el extenso mensaje que publicó Sokol en su cuenta de Instagram: “Cuenta conmigo, querida Sasha. Efectivamente, son los actos de pedófilo los que lo hunden, no la valentía de la víctima”.

Lydia Cacho lanzó un mensaje de apoyo a la cantante (Foto: Instagram)

Quien se le sumó fue la actriz y conductora Rebecca de Alba al comentar: “Siempre contigo”. Sin embargo, no sólo famosos llenaron las redes con comentarios en apoyo a la ex Timbiriche, pues cientos de cibernautas le expresaron respeto y cariño a Sokol.

“Que se haga justicia y que pague por el delito cometido”, “Te admiro mucho por tu valentía”, “Que esto no quede impune”, “Todos los que callaron y no te apartaron de ese depredador fueron tan culpables como él”, “Eres toda una fregona y un ejemplo para todos”, fueron algunos de los mensajes que recibió Sokol por parte de usuarios de Instragram.

“Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, comenzó en el nuevo texto publicado el martes 5 de abril.

Luis de Llano tenía 39 años mientras que Sasha era aún una menor de edad (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Sokol aseguró que su madre, la fallecida Magdalena Cuillery, enfrentó al productor, sin embargo, las implicaciones del proceso legal terminaron por hacerla desistir de una posible demanda.

“Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero”, añadió.

De acuerdo con las declaraciones de la ex Timbiriche, De Llano consiguió seguir en contacto con ella a escondidas de sus familiares.

La polémica se desató tras la aparición de Luis de Llano en el canal de Yordi Rosado (Foto: Instagram)

“¿Cómo puede llamar “transparente” a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen”.

Sasha hizo frente a quien criticó a su madre por lo que vivió con Luis de Llano, mismo a lo que se refirió como “grooming”. Finalmente, Sasha Sokol lanzó una dura advertencia al productor: “Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales.”

