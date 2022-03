José Eduardo Derbez reclamó a Vadhir por su tardía felicitación de cumpleaños para Aislinn

(Captura: @jose_eduardo92, @aislinnderbez/Instagram)

José Eduardo Derbez causó sensación en redes sociales por el reclamo, en tono de broma, que le hizo llegar a Vadhir debido a que felicitó un día después a Aislinn por su cumpleaños número 36. El comentario del conductor no sólo provocó las risas de los usuarios, también generó reclamos porque no compartió un mensaje público en honor a su hermana mayor.

El pasado viernes 18 de marzo, la protagonista de A la mala cumplió un año más de vida, por lo que sus familiares, amigos y seguidores la llenaron con felicitaciones que le hicieron llegar a través de sus redes. Tal fue el caso de Vadhir Derbez, quien le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, donde dejó entrever la estupenda relación de hermandad que han construido a lo largo de los años.

“Que increíble ver que cada año que pasa te conviertes en una persona más... mas vieja Jajaja, más completa, más madura, sabia... Eres una excelente madre para Kai y te agradezco por esa alma tan bonita que tienes que nos llena a todos de cosas chingonas. Tienes energía que contagia”, escribió sin dejar de lado su sentido del humor.

En los últimos años, los hijos mayores de Eugenio Derbez han salido de viaje en compañía de amigos en común. (Captura: @vadhird/Instagram)

El actor y cantante que recién llegó a los 31 años de edad, aplaudió la sabiduría que tiene su hermana para enfrentar las adversidades, cómo ha crecido personalmente desde que se convirtió en madre y resaltó su carisma. También confesó que además de ser su consanguínea, es su mejor amiga. Cabe mencionar que ambos disfrutan de viajar juntos, así lo han dejado ver en sus perfiles de Instagram.

“Amo que seas mi mejor amiga y confidente. Felicidades por un año más de lograr tus metas y sueños y ser tan talentosa. Por cierto, ya pásate unos Tips porque de ser la más grande te ves como la más chica, parece que cumples 20. Si o no tengo a la hermana más guapa? Feliz Cumpleaños!!!. Vayan a darle mucho amor!!! (Fue ayer jaj)”, concluyó.

Vadhir Derbez concluyó su mensaje reconociendo que su felicitación llegó fuera de tiempo, pues la publicó durante el pasado 19 de marzo. No obstante, le pidió a sus más de 5 millones de seguidores que también felicitaran a su hermana. Pero eso no fue todo, al cabo de unos minutos hizo presencia José Eduardo, quien se burló de la situación.

Los hermanos han salido de viaje junto a Jonathan Kubben, el actual novio de Aislinn. (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

“Fue ayer”, escribió el presentador de Miembros al aire en la caja de comentarios. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperas y se sumaron con emojis de carcajada: “Eres el plus de la familia”, “Aquí no más troleando al hermano”. No obstante, también lo criticaron porque no felicitó a Aislinn en redes: “No vimos tu felicitación”.

Aislinn Derbez respondió el gesto de su hermano con un agradecimiento donde abrió su corazón para compartir que el sentimiento es mutuo: “Te amo, que emoción leer esto”, escribió en la sección de comentarios.

Cabe recordar que Aislinn es la primogénita de Eugenio Derbez, fruto de la relación que tuvo con Gabriela Michel. Cada uno de sus cuatro hijos los procreó con distintas parejas: la madre de Vadhir es Silvanna Pince, la de José Eduardo es Victoria Ruffo y tuvo a Aitana con su actual esposa, Alessandra Rosaldo.

Los hermanos Derbez junto a su padre y Alessandra Rosaldo (Foto: Instagram @vadhird)

Por otro lado, la actriz de La casa de las flores compartió con casi 12 millones de seguidores en Instagram que decidió festejar su cumpleaños con un viaje muy especial a Costa Rica que hizo junto a su hija, Kailani Ochmann. Aislinn subió una serie de fotografías en su perfil de las experiencias que han vivido en estos últimos días y agregó una reflexión sobre la importancia de conectar con el interior.

