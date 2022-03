La última comida antes de muertes trágicas que conmovieron al mundo

Tras el deceso de varios famosos se ha dado a conocer cuál fue el último platillo que pudieron degustar en vida Fotos: (Archivo / Getty images / EFE)

A lo largo de la historia muchos actores, cantantes, políticos y demás figuras públicas con gran presencia a nivel internacional han muerto de manera inesperada como resultado de sobredosis, enfermedades, accidentes, asesinatos y suicidios. Las lamentables pérdidas han causado impacto en la sociedad, en especial aquellas que se vieron envueltas en la controversia debido al misterio que los envolvió.

La fama ha llevado a investigar cada detalle de cómo vivían, viestían, dormían y otros gustos que mostraban su personalidad, hasta el último platillo que pudieron degustar en vida.

Diana Spencer murió el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, en un accidente automovilístico mientras iba acompañada de su pareja Emad El-Din Mohamed Abdel Mena’em Fayed (Dodi Al-Fayed). Antes de que ocurriera el incidente debajo de un puente vehicular, los enamorados decidieron cancelar la reservación que tenían en un lujoso restaurante de París debido al acoso de los paparazzis.

La Princesa Diana de Gales antes de subir al vehículo donde perdió la vida (GROSBY GROUP)

Estaban alojados en la suite imperial del hotel Ritz, propiedad del padre de Dodi Al-Fayed, y terminaron cenando en su lujoso restaurante para evitar el ajetreo. De acuerdo con información recuperada en Venga la Alegría, la exesposa del Príncipe Carlos cenó una tortilla con champiñones y espárragos, siguió con lenguado de pescado que acompañó con tempura de verduras.

Debido a la persecución mediática, los enamorados planeaban regresar a Inglaterra al día siguiente, sin embargo, no lograron salir de Francia debido a que durante la noche murieron en hechos que hasta el día de hoy siguen siendo retomados por internautas debido a las versiones que apuntan no fue un accidente, sino un atentado.

John Fitzgerald Kennedy fue el Presidente de los Estados Unidos de América en 1961. Durante su breve mandato se caracterizó por la prosa en sus discursos, pero también por los escándalos sobre supuestas relaciones extramatrimoniales que habría sostenido con distintas mujeres; el romance más sonado habría sido con Marilyn Monroe.

Fotografía de la visita presidencial de John y Jacqueline Kennedy al Palacio de Buckingham donde convivieron con la Reina Isabel II y el Duque de Edimburgo. (Fotografía tomada en junio 5, 1961. U. S. Departamento del Estado/John F. Kennedy/ Biblioteca y Museo Presidencial/Folleto a través de REUTERS/Foto de archivo)

En medio de los escándalos, el mandatario seguía presentándose a donde quiera que iba junto a su esposa Jacqueline Kennedy Onassis. En noviembre de 1963, el político se encontraba de visita presidencial en Dallas y decidió alojarse en el hotel Texas. Antes de salir a su ya conocido recorrido, tomó un momento de su mañana para desayunar café, jugo de naranja, dos huevos duros tostadas y mermelada, según contó el chef del lugar.

Tras comenzar su viaje por las calles de Dallas, John F. Kennedy recibió un disparo en la cabeza que habría sido orquestado por Lee Harvey Oswald y rápidamente fue trasladado al Hospital Memorial de Parkland, donde finalmente murió a los 46 años. Aunque se dio a conocer al culpable, existen varias teorías sobre quién realmente habría terminado con la vida del Presidente.

Prácticamente todo mundo conoce quién fue Marilyn Monroe, la estrella de Hollywood que conquistó a millones con sus interpretaciones en la pantalla grande, simpatía e innegable belleza, pues logró cautivar con su cabellera rubia y espectacular figura al grado de ser considerada como el ideal femenino del siglo pasado, de hecho sigue siendo recordada por ese aspecto.

John F. Kennedy hablando públicamente con Marilyn Monroe en la celebración por el cumpleaños número 45 del entonces Presidente. (Foto de Cecil W. Stoughton, fotógrafo oficial de la Casa Blanca/ Grosby)

Durante la noche del 3 de agosto de 1962, la protagonista de Cómo casarte con un millonario se encontraba descansando en su departamento, pero se sentía un poco mal, por lo que llamó a su doctor. Al día siguiente, la actriz fue hallada sin vida sobre su cama, con grandes dosis de barbitúricos en el organismo y los reportes apuntaron que se había suicidado.

En ese entonces se especulaba que su deceso hubiera sido ocasionado por ingerir alimentos en mal estado o envenenados, sin embargo, la línea de investigación se vino abajo cuando su amiga y agente de prensa, Pat Newcomb, testificó que habían cenado juntas espagueti, albóndigas y pan, también acompañaron su comida con champagne.

También comentó que la afamada modelo se encontraba muy bien ese día y no presentaba malestares. Desafortunadamente, murió durante la madrugada del 4 de agosto a los 36 años, dejando un legado imborrable en la historia del cine a nivel mundial.

John Lennon, junto a Yoko Ono y Paul McCartney

John Lennon es considerado un ícono de la música gracias a sus recordadas canciones que lo llevaron al estrellato junto a los demás integrantes de The Beatles. También incursionó en solitario con varias canciones, siendo Imagine una de las más recordadas. El intérprete oriundo de Reino Unido se encontraba descubriendo nuevos sonidos para su música cuando Mark Chapman le arrebató la vida.

De acuerdo con la información recuperada por VLA, antes de abandonar el estudio de grabación donde estaba trabajando en la nueva producción de su esposa, Yoko Ono, el intérprete de Let it be habría comido un sándwich de carne de conserva como aperitivo, pues tenía la idea de llegar a cenar a su casa. Sin embargo esto no ocurrió así, pues murió a los 40 años tras recibir cinco disparos por quien aseguraba ser su fan.

Ya pasaron 12 años desde el terrible fallecimiento de Michael Jackson, quien prometía regresar a los escenarios con un gran espectáculo, sin embargo no pasó más allá de los ensayos. El Rey del pop murió el 25 de junio de 2009 dentro de su mansión ubicada en Los Ángeles, California por una intoxicación de propofol y benzodiazepina.

Durante los últimos años de vida, la estrella pop fue acusada de presunto abuso contra menores (Photo by Kimberly White/Corbis via Getty Images)

Antes de su deceso, el intérprete de éxitos como Billie jean, Beat it, Smooth criminal, entre muchos otros, comió atún a la plancha, ensalada orgánica y jugo, una comida bastante ligera debido a que se presentaría en los ensayos de su show. Cabe recordar que fue precisamente después de su práctica cuando perdió la vida en su casa.

