Las conmovedoras imágenes del viaje de Aislinn Derbez y su hija a Colombia

Aislinn Derbez y Kailani viajaron a Colombia (Foto: IG @aislinnderbez/ @kliboska/@hauser____/@dddiegortiz)

Del matrimonio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann nació la pequeña Kailani de cuatro años. Y tras varios cambios que dio la vida, como el anuncio en 2020 de la separación de esta pareja, ahora, madre e hija decidieron emprender un emotivo viaje a Colombia.

Fue través de su cuenta de Instagram, donde la protagonista de A la mala -quién cumplió años el pasado 18 de marzo- compartió una genuina reflexión sobre esta nueva aventura.

“Este año decidí darnos a Kai y a mí un regalo muy especial de cumpleaños …Dejé a un lado todo y decidí tomarme varias semanas de viaje con ella y darnos una experiencia muy original en una aventura que al principio se sentía incierta, complicada, salvaje y dudosa y que poco a poco se ha convertido en una de las experiencias más hermosas y poderosas que hemos vivido”, comenzó.

Asimismo, remarcó que desde hace un tiempo ya tenía intenciones de visitar un sitio tan “mágico” como ese, pero no se imaginó que ese sueño se realizaría tan pronto.

“Curiosamente a finales del año pasado nos visualicé en un lugar así, lo pedí desde el corazón y cada cosa que vi se cumplió (a pesar de que yo no sabía de la existencia de este lugar); Siempre me ha maravillado cómo la intención desde el corazón crea realidades y me corrobora lo poco que usamos esa magia”, continuó.

Aislinn ahondó en que durante 2021 se sentía muy saturada y ocupada, por lo que tuvo que reflexionar sobre como estaba llevando su vida. Esto también le hizo actuar y buscar un cambio.

“El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante… y vaya que ha valido la pena”, dijo.

Finalmente se mostró contenta por los resultados que estaba obteniendo y por el cariño de las personas que la rodean.

“Infinitamente agradecida con la vida por este cumpleaños y con todas las nuevas personas hermosas que han sido parte de él”, concluyó.

La publicación, rápidamente se llenó de comentarios y varios colaboradores del mundo del espectáculo no tardaron en felicitar a la actriz.

“Qué belleza Ais”, colocó Fernanda Castillo. Mientras que Zuria Vega añadió: “Qué hermoso”.

Los fans de la actriz de Casa de las Flores tampoco se contuvieron y enviaron todo tipo de halagos a la hija de Eugenio Derbez.

“Leo tu escrito y se me llena el corazón de sentimientos encontrados como madre, cómo mujer, como una Tica que está lejos de su tierra …. Pero también me hace soñar con la posibilidad de que mi niño viva esa libertad que solo en CR se puede encontrar”, escribió una internauta.

Cabe mencionar que, con motivo del cumpleaños de Aislinn, Eugenio Derbez compartió desde su cuenta de Instagram un video en donde se pueden apreciar clips y fotografías de las diferentes etapas de vida de la joven.

“El cumpleaños es tuyo @aislinnderbez, pero el regalo fue para mí, desde el día que naciste. Te amo!!! [sic]” escribió el comediante desde sus redes sociales.

Así, en un fragmento se puede observar como el actor de La familia P.Luche muestra divertido un álbum familiar y compara una espectacular fiesta infantil que tuvo su hijo José Eduardo, con otra para Aislinn que sucedió en un estacionamiento.

