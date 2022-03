Resurgió entrevista con inquietante revelación de Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano: “Prometí no decirlo”

Cecilia Fuentes hizo una extraña confesión sobre su medio hermano Luis de Llano

El 8 de marzo fue un día trascendental para Sasha Sokol, pues la cantante y actriz publicó en sus redes sociales, en pleno Día Internacional de la mujer, que había sido víctima de abuso por parte de Luis de Llano, ya que el productor creativo sostuvo una relación con ella cuando era menor de edad.

Respecto al hecho que a la distancia Sokol ha calificado como “un crimen”, diversas voces se han unido expresándole su apoyo y respaldo ante el hecho. Y es que pese a que en años anteriores la cantante de Serás el aire había hablado positivamente de su romance con el realizador de televisión, ahora ha reflexionado en torno a la situación que vivió siendo una adolescente.

Al respecto, ahora ha resurgido una entrevista que las periodistas Claudia de Icaza y Lupita Martínez le hicieron a Cecilia Fuentes, media hermana del hombre hoy señalado por Sasha Sokol como un abusador, toda vez que habría incurrido en el delito de estupro.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Fue en enero de 2020 cuando la también hija de Rita Macedo, madre de De Llano, habló para el canal de YouTube De historia en historia de las reporteras, donde hizo una revelación que ante el panorama actual resulta inquietante.

La escritora que acudió al programa para promover su libro Mujer en papel: memorias inconclusas de Rita Macedo –donde revela escritos íntimos de la vida de la fallecida actriz del cine de oro mexicano-, lanzó un comentario sobre Luis de Llano que a la distancia ha dado de qué hablar en las redes sociales.

“(Luis) siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces de chiquita, me veía, me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana (hace seña de sacudir algo) me hizo muchas cosas que no voy a decir porque se lo prometí”, expresó.

Ante la insistencia de las conductoras por que revelara a qué se refería, Cecilia prefirió no decir nada: “Prometí no decirlo porque dice que son calumnias, pero Julissa y yo sabemos que no, ella sabe de lo que estoy hablando”, añadió.

La media hermana del productor hizo una revelación que ahora toma otro matiz Foto: Instagram@ceciliafuentesm

Aunque la escritora bien pudo haberse referido a travesuras infantiles, por el tono humorístico y ligero en que se dio la declaración, algunos internautas comenzaron a especular. Estas reacciones se leen en respuesta al fotógrafo @Ponchote, quien compartió el clip donde Fuentes da la críptica declaración:

“Bueno, sólo va a faltar que el De Llano también le metió mano a su media hermana, visto como lo dijo”, “Ya salió el peine”.

La hija del escritor Carlos Fuentes y la actriz Rita Macedo, lanzó un libro con las memorias de la fallecida artista Foto: Instagram/@ceciliafuentesm

Por su parte, Luis de Llano no ha emitido ninguna declaración sobre el comunicado de Sasha, pese a que en días pasados había estado muy activo con la promoción de su libro Crónicas trasatlánticas. Este 15 de marzo, el periodista Jorge Carbajal dijo en su programa de YouTube que reporteros habían estado haciendo guardia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de encontrar al creativo si éste decidiera salir del país ante la vorágine de señalamientos en su contra.

“Hubo guardias en el aeropuerto para ver si había salido por ahí y nada, hubo quien fue al aeropuerto de Toluca a preguntar, y nos dijeron que probablemente haya salido en un vuelo privado, pero está todo muy raro y hay dos opciones, o de plano ya se peló o sigue escondido en la guarida”, expresó.

“Por otro lado, (de) su familia, nadie quiere hablar, la única que llegó a contestar fue Cecilia Fuentes, la hermana con la que no se lleva bien y cuando se le empezó a cuestionar, colgó y ya no volvió a contestar, todos andan en la misma, todos andan preocupados”, finalizó Carbajal.

