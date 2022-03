Sergio Mayer sobre caso Sasha Sokol vs Luis de Llano: “No me cabe en la cabeza”

Así reaccionó el actor (Fotos: Instagram/@sergiomayerb/@luisdllanomacedo/@sashasokolva)

La lista de famosos que se han sumado a las declaraciones sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano continúa incrementando nombres. Ahora es Sergio Mayer quien habló de su experiencia siendo amigo de ambos, pero sobre todo por haber formado parte de uno de los conceptos musicales más exitosos del productor: Garibaldi.

Ante las cámaras de Venga La Alegría, el actor fue cuestionado sobre su postura u opinión sobre el caso más mencionado en la última semana dentro de México y algunos países de habla hispana donde Timbiriche fue un éxito. De esta manera, Mayer empezó a hablar sobre la gran amistad que tiene con Llano, por lo que prefirió no hacer comentarios personales que pudieran ser mal interpretados ya que para él nadie más que ellos debería seguir hablando del tema.

“Con Luis ha sido siempre la amistad laboral y obviamente le debo mucho a Luis en mi carrera, fue un gran productor y creador de muchos conceptos y su vida personal y demás yo creo que solamente él y Sasha, porque lo vivieron, tienen derecho a opinar al respecto”, expresó ante el matutino de TV Azteca.

El actor que le dio vida a personajes de telenovelas como Corazón Que Miente, Fuego En La Sangre o La Fea Más Bella continuó asegurando que sería irresponsable que emitiera una declaración, ya que no le constaba nada, aunque dejó ver nuevamente su admiración por el que fuera su productor.

“Sería irresponsable de mi parte que yo diera una opinión porque le tengo mucho cariño y respeto y sí hay alguna anormalidad en la relación que ellos llegaron a tener, yo creo que eso lo tiene que ver o aclarar ellos porque a mí no me consta nada de ninguna de las dos partes”, mencionó a lo que ya ha sido calificado como una postura “tibia” en redes sociales.

El también político no dudó en hablar sobre Sasha Sokol y las razones por las que respeta cada una de sus declaraciones y la forma en que ha abordado el tema ante los medios de comunicación, desde su polémica confesión dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, por lo que trató de mantenerse neutro.

“Sobre Sasha por supuesto que la respeto y admiro como actriz y cantante, pero más que nada como mujer. Me pongo o imagino a mi hija, que ahorita tiene 15 años, y no me cabe eso en la cabeza. Cuando salió Garibaldi fue otro momento y otra situación”, agregó.

Para el cantante este tipo de declaraciones siempre denotan que muchas más personas se sumen al caso o hablen sobre experiencias familiares de su pasado dentro del mundo artístico mexicano, por lo que no duda que en un futuro o a corto plazo se sumen más personas denunciado a más productores o incluso salgan más casos sobre Luis de Llano.

“Quizás existan muchos productores que estén en esta situación, afortunadamente la sociedad ha cambiado, las redes sociales han cambiado y han ayudado a revolucionar la forma en que pensamos o decimos las cosas entonces pues posiblemente van a salir muchas cosas y han salido, porque siempre que salen una bomba como esta, empiezan a salir muchas mujeres que van a decir de otros productores o del mismo productor”, mencionó.

Sergio Mayer aprovechó para mencionar que tiene un grupo digital con sus compañeros de canciones como La Ventanita, Banana o Que Te Lo Pongo: “Tenemos comunicación porque estamos en un chat donde estamos los Garibaldi y donde, desde que murió Javier hace un año o año y medio, hicimos el chat y estamos todos en el chat. Platicamos, no mandamos información, estamos en constante comunicación”, finalizó.

