Felicia Mercado apoyó a Luis de Llano: “Es mi amigo, los hombres son hombres y perdón”

El mundo del espectáculo mexicano sigue reaccionando a las polémicas declaraciones que la cantante Sasha Sokol emitió en el marco del Día Internacional de la Mujer sobre su caso de abuso por parte del productor Luis de Llano. Ahora la actriz Felicia Mercado salió en defensa del creador de melodramas de Televisa, siendo de las pocas artistas que se han posicionado en contra de la confesión de la Timbiriche.

De manera muy controversial la que fuera representante de México en Miss Universo aseguró que una persona en aquella época ya era capaz desde sus 14 o 15 años de saber que se hacía o no, mencionando que aunque los dos son sus amigos y los conoce desde hace años, considera que no todo es tan drástico como ahora algunos medios de comunicación o seguidores de la cantante en redes sociales han expresado, haciendo de este el tema más importante en la farándula mexicana.

“Ya tenía qué, unos 15 años ¿no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo ‘a fuerza lo tienes que hacer’. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida”, expresó la actriz de telenovelas como Por Amar Sin Ley, Dama y Obrero o el Rostro de la Venganza.

La actriz continuó asegurando que para la edad que algunos famosos de los años 70,80 y 90 tenían, ya estaban acostumbrados a otro tipo de situaciones, por lo que siendo muy pequeños ya tenían mayor conciencia y noción de lo que era la vida ante las pantallas mexicanas por lo que “no le podía pasar por la cabeza” que los ahora señalamientos de su amigo sean con un fin especial, ya que en su experiencia siempre fue consciente de que tenía que cuidarse o que sus familiares lo tenían que hacer.

“Pero yo creo que ya a los 14 años pues... y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes (señala su cabeza) o tú mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no, ¿no?”, agregó la protagonista de películas como Zapatos a Tus Zapateros, Desnúdate Marcela y Esa Mujer Me Vuelve Loco.

Felicia Mercado siguió defendiendo a quien considera uno de sus más grandes amigos a pesar de no convivir frecuentemente con él, dejándole palabras de cariño y asegurando que los “hombres son los hombres” y por ello se justifican diversas acciones que pueden llegar a tener sobre las mujeres, por lo que toda la responsabilidad en parte cae sobre todas aquellas que no saben poner límites.

“Sí, pero es mi amigo, que quieres que te diga: ‘los hombres son hombres’ y todos salen de la misma. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé”, expresó.

La artista agregó que la culpa de una situación así se debe a los medios de comunicación que “sacan temas así” tiempo después, a pesar de que el movimiento de mujeres que exige un alto al acoso y abuso sexual sigue creciendo:

“Yo creo que él está consciente de lo que hizo o pudo haber pasado y que ya pasó hace tanto tiempo que ya estamos en otro y que ustedes saquen todo esto los miles de años después (hace caras como si no tuviera sentido), yo creo que él está tranquilo”, finalizó.

