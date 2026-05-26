Sindicato de Fiduprevisora exigió pruebas por señalamientos del Fomag sobre el modelo de salud de los docentes: qué pasó

El sindicato Sintrafiudiciarios, de la Fiduprevisora, pidió que las afirmaciones relacionadas con el sistema de salud del magisterio sean respaldadas con pruebas y revisadas por entidades de contro - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Una nueva tensión se abrió alrededor del modelo de salud del magisterio tras la publicación de un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Sociedades Fiduciarias en Colombia (Sintrafiudiciarios), en el que se cuestionan las declaraciones del vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Hernán Bayona.

El pronunciamiento sindical se concentra en pedir verificación formal de señalamientos relacionados con la administración del sistema y con el funcionamiento de la Fiduprevisora S.A., entidad que actúa como fiduciaria administradora y vocera del Fomag, es decir, se encarga de garantizar el manejo técnico, transparente y eficiente de los recursos del magisterio colombiano.

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El intercambio surgió a partir de afirmaciones sobre la operación del sistema de salud de los docentes, la distribución de medicamentos y la forma en que se manejan deudas con instituciones médicas. El sindicato sostiene que varias de esas versiones deben pasar por revisión de autoridades competentes e insistieron en que las diferencias no deben quedarse en declaraciones públicas, sino en soportes verificables ante organismos de control.

La solicitud del sindicato se produce tras declaraciones del vicepresidente del Fomag sobre la operación del modelo, la distribución de medicamentos y el manejo de deudas con instituciones médicas - crédito Fomag

Esto fue lo que dijo el vicepresidente del Fomag

Y es que el vicepresidente del Fomag señaló ante Al Punto Colombia, medio de comunicación digital de análisis político, que el proceso de transición del sistema presentó dificultades asociadas al funcionamiento de la plataforma tecnológica.

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También indicó que se registraron intentos de afectar el sistema de información por parte de actores vinculados al modelo anterior. Añadió que durante mayo de 2026 la prioridad institucional se ha concentrado en estabilizar la plataforma de la Fiduprevisora con el fin de agilizar autorizaciones.

Además, el funcionario explicó que el modelo avanza hacia la contratación de operadores regionales para la distribución de medicamentos. Según lo expuesto, esta medida busca reducir la dependencia de un solo operador y mejorar el abastecimiento en distintas zonas del país, entre ellas Antioquia, el Eje Cafetero y la región Caribe.

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De igual manera, Hernán Bayona explicó que existen retrasos asociados a auditorías de facturas anteriores y que se implementó un esquema de giro directo para el pago de obligaciones.

Hernán Bayona es el vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag ), encargado de participar en la orientación y seguimiento del modelo de salud del magisterio en Colombia - crédito crédito Fomag

Lo que pide el sindicato de la Fiduprevisora al funcionario del Fomag

Frente a estos señalamientos, el sindicato Sintrafiudiciarios emitió un comunicado en el que rechazó lo que considera afirmaciones sin sustento y solicita que cualquier denuncia sea presentada ante organismos de control con soporte verificable.

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La organización sindical concentró su postura en cuestionar la forma en que se han divulgado algunas afirmaciones sobre trabajadores y procesos internos del sistema fiduciario.

“SINTRAFIDUCIARIOS manifiesta su total respaldo al señor Diego Andrés Salcedo Monsalve como nuevo presidente de Fiduprevisora S.A., designado por la Junta Directiva en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias para superar un prolongado período de interinidad (sic)”, se lee en el texto.

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Además, la organización sindical mencionó cambios internos ocurridos durante fases anteriores de la administración de la Fiduprevisora, como decisiones sobre nombramientos y retiros de personal.

Sintrafiudiciarios pide pruebas formales tras señalamientos del Fomag sobre el sistema de salud de los docentes - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Por otro lado, la organización sindical rechazó que se utilicen canales institucionales o redes sociales para señalar a trabajadores mientras no exista una decisión de las autoridades competentes.

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En el documento se lee: “Rechazamos que los doctores Bayona y Figueroa utilicen medios de comunicación oficiales, plataformas institucionales y el mismo medio digital @alpuntocol para propiciar comentarios de odio y persecución contra los compañeros de trabajo que ellos mismos han señalado como presuntos implicados en hechos de corrupción, mientras estos continúan desempeñando sus labores (sic)”.

El sindicato denunció que se hizo referencia a posibles incumplimientos en el pago de deudas y a ajustes en la organización de la red de prestadores de servicios de salud, además de cambios en la contratación para la atención de los docentes, declaraciones que ellos rechazan.

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El sindicato afirmó que se le atribuyeron posiciones que no fueron emitidas oficialmente y pidió verificación de la información antes de su difusión - crédito Fomag

Por otro lado, la organización afirmó que se le atribuyeron posiciones no emitidas y pide verificación de la información antes de su difusión, por lo que solicitó que los señalamientos sean presentados con pruebas ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, dentro de los canales institucionales establecidos.