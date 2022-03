Paty Navidad aseguró haber sido envenenada en Televisa

Paty Navidad reveló que en sus años en Televisa sufrió de acoso, al punto en que, supuestamente, durante las grabaciones de una telenovela quisieron envenenarla. En varias ocasiones habría llegado hasta el hospital debido al consumo de diferentes tipos de ácido.

Tras haber sido protagonista de polémicas por las declaraciones conspiracionistas que hizo acerca del coronavirus, volvió a ser tema de conversación al recordar que durante la telenovela Por ella soy Eva sufrió de bullying, al punto en que habrían intentado intoxicarla.

Con motivo de la denuncia pública que Sasha Sokol hizo contra Luis de Llano por presuntamente haber abusado de ella durante su juventud, Paty fue cuestionada en Chisme No Like acerca de los abusos que pudo haber sufrido en la televisora de San Ángel, por ello que reveló el acoso laboral.

“Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, algunos quizá más que otros. A mí sí me ha tocado, he sido una mujer acosada, no sexualmente, pero sí físicamente, psicológicamente y electrónicamente. Son temas muy complicados”, comenzó su confesión.

Navidad, al borde de las lágrimas, explico que todas las cosas de las que expone es porque las ha vivido en carne propia (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Los presentadores cuestionaron a qué se refería con “físicamente”, así que habló de cómo habría sido este supuesto acoso: “Sufrí ese bullying en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné... Yo trabajé mucho en eso porque para mí fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía: ‘Dios’”, expresó Navidad.

Según dijo la actriz, después de que le habrían dado ácido durante el rodaje de la telenovela, todo el elenco y producción le dejó de hablar. Por este mismo motivo habría dejado de recibir ofertas en la televisora de San Ángel.

“Había como de todo, yo no me dedico a esas cosas... pero era sabido que había cosas muy oscuras detrás de todo, y llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico y me dejó de hablar todo mundo en la telenovela”

Paty aseguró que no sabe en particular quién habría sido su agresor, pues señaló que “todos participaron”. Compartió que pese al daño provocado, no guarda ningún rencor hacia sus compañeros ya que ha aprendido a perdonarlos.

La actriz también habló de las cinco cuentas de Instagram que le han sido bloqueadas por difundir desinformación acerca de las vacunas y la COVID-19 (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Agregó que está muy agradecida con aquellas personas que habrían participado en el envenenamiento porque “lo que no te mata, fortalece”.

Finalmente, señaló que debido que ella ha evidenciado las injusticias que ha vivido a lo largo de su carrera profesional, es que se han intentado desacreditar sus facultades mentales, comentarios y denuncias. No obstante, piensa seguir siendo una mujer profesional y valiente.

La actriz también expuso que la mayoría de las ocasiones la gente la critica por pensar diferente, pues a pesar de haber podido errar en los cometarios que ha hecho cerca de temas como el coronavirus “todos tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista, porque la libertad de opinión no sirve si no hay libertad de pensamiento”, declaró.

Paty Navidad hizo su regreso a la televisión mexicana después de su participación en el reality show MasterChef Celebrity, donde el público mexicano pudo ver una versión no conocida de la actriz, alejada de sus controversiales declaraciones sobre la COVID-19. Tras estar 10 años alejada de la pantalla chica, volvió como conductora en Music Battles México de TV Azteca. Todos los sábados la actriz estará en vivo desde Azteca UNO, acompañada de los jueces Laura Zapata, Carlos García El Bebeto y Majo Aguilar.

SEGUIR LEYENDO: