De qué trata el programa con el que Paty Navidad regresará a la televisión

Instagram dio de baja la primer cuenta de la famosa hace unos meses (Foto: Twitter)

Luego de una temporada sin colaborar en nuevos proyectos, la actriz Paty Navidad conducirá el programa Music Battles México dentro de TV Azteca. De acuerdo con el portal de la televisora del Ajusco, el programa se estrenará el próximo sábado 5 de marzo a las 20:00 horas en el canal Azteca Uno.

El programa busca resaltar a los talentos musicales del género regional mexicano, tendrá eliminaciones semanales hasta que, de 16 concursantes, sólo quede uno. El afortunado o afortunada tendrá la oportunidad de lanzarse como cantante al terminar la temporada.

Los jueces de Music Battles México serán Blanca Martínez La Chicuela, Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como El Bebeto, Majo Aguilar y Laura Zapata.

Paty Navidad conducirá este nuevo reality (Foto: Instagram/@musicbattles_mx)

En este programa, la votación del público será muy importante, pues podrán elegir a sus participantes favoritos y apoyarlos en cada ronda del concurso. Además, TV Azteca creó un grupo oficial en Facebook para que los televidentes estén en contacto mientras ven Music Battles México.

Para poder votar, los televidentes deben de descargar la aplicación del programa en forma gratuita: “Estamos muy cerca de comenzar con la búsqueda de la nueva figura del regional mexicano ¡Ayuda a @patricianavidad_oficial a elegir la mejor voz de este género atesorado en #MusicBattlesMéxico! 🇲🇽 Descarga Music Battles desde App Store y Google Play”, se lee en el Instagram de este reality.

De acuerdo con la cuenta de Instagram, los espectadores también podrán ganar premios semanales durante el reality, parte de la dinámica es jugar dentro de la aplicación y acumular “Battle Coins”, las cuáles podrán canjearse por bocinas bluetooth, audífonos o celulares. El primer sorteo se llevará a cabo el 9 de marzo.

Music Battles México tiene como objetivo encontrar al nuevo talento del regional mexicano (Foto: Instagram/@musicbattles_mx)

Tras su participación en Master Chef Celebrity, la actriz Paty Navidad estuvo poco presente en redes sociales y otros proyectos televisivos, además, sus cuentas de Instagram y Twitter estaban suspendidas por su postura ante la COVID-19 y la vacunación.

Aunque la polémica actriz ya volvió a abrir sus perfiles en redes sociales, recientemente explicó que sus seres queridos se distanciaron de ella por sus afirmaciones respecto al coronavirus.

“Me quedé casi sin amigos, se alejaron de mi por mi forma de pensar y es triste darte cuenta que eso sucede, aunque fue muy duro y me dolió mucho pues también me sirvió para darme cuenta con quienes contaba y con quienes no.”, mencionó a Uno tv.

En reiteradas ocasiones, Paty Navidad se ha mostrado escéptica por más que ha sido censurada en redes sociales e inclusive por haber padecido los efectos graves de la enfermedad a principios de año.

Paty Navidad participó en este programa de cocina en 2021 (Foto: Instagram/@masterchefmx)

El día de ayer, la artista mexicana volvió a dar de que hablar cuando en la gala de Los Premios de la Radio la ex participante de MasterChef Celebrity negó a diversos medios de comunicación haberse contagiado de Covid-19 y se mostró despreocupada por no haberse inoculado ante la pandemia.

“Nunca tuve Covid”, comenzó a decir la artista y señaló: “La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más”, explicó en su encuentro con los medios, destacó que el motivo por el cual acudió al hospital fue porque varios de sus compañeros del programa sí presentaron síntomas.

“Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil”, remarcó a finales de 2021.

SEGUIR LEYENDO: